ЦСКА обошел "Спартак" в Лиге чемпионов. Но этому рекорду точно не рад

Поражение от "Ромы" (1:2) в матче 4-го тура стало для ЦСКА 41-м в Лиге чемпионов.

Армейцы вышли на первое место среди российских клубов по числу неудач в главном европейском турнире. "Спартак" проиграл 40 матчей, а вышедший вчера на третье место по этому показателю "Локомотив" – 18. (Кирилл Бурдаков)

Российские клубы в Лиге чемпионов