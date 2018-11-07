23:35 7 ноября | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА обошел "Спартак" в Лиге чемпионов. Но этому рекорду точно не рад

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Поражение от "Ромы" (1:2) в матче 4-го тура стало для ЦСКА 41-м в Лиге чемпионов.

Армейцы вышли на первое место среди российских клубов по числу неудач в главном европейском турнире. "Спартак" проиграл 40 матчей, а вышедший вчера на третье место по этому показателю "Локомотив" – 18. (Кирилл Бурдаков)

Российские клубы в Лиге чемпионов

Клуб

Участия

И

В

Н

П

М

О

ЦСКА

12

76

17

18

41

78-129

69

Спартак

12

80

22

18

40

99-145

84

Локомотив

4

30

7

5

18

28-46

19

Зенит

6

42

15

10

17

47-54

40

Рубин

2

12

2

6

4

6-11

12

Ростов

1

6

1

2

3

6-12

5

 

ЦСКА – Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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