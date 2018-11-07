ЦСКА обошел "Спартак" в Лиге чемпионов. Но этому рекорду точно не рад

Поражение от "Ромы" (1:2) в матче 4-го тура стало для ЦСКА 41-м в Лиге чемпионов.
Армейцы вышли на первое место среди российских клубов по числу неудач в главном европейском турнире. "Спартак" проиграл 40 матчей, а вышедший вчера на третье место по этому показателю "Локомотив" – 18. (Кирилл Бурдаков)
Российские клубы в Лиге чемпионов
|
Клуб
|
Участия
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
12
|
76
|
17
|
18
|
41
|
78-129
|
69
|
12
|
80
|
22
|
18
|
40
|
99-145
|
84
|
4
|
30
|
7
|
5
|
18
|
28-46
|
19
|
6
|
42
|
15
|
10
|
17
|
47-54
|
40
|
2
|
12
|
2
|
6
|
4
|
6-11
|
12
|
1
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6-12
|
5
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