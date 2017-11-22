22:51 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов

5

Победа над "Бенфикой" (2:0) стала для ЦСКА 16-й в рамках Лиги чемпионов. По числу выигрышей армейцы вышли на второе место среди российских команд, обогнав "Зенит". Правда, красно-синие провели в Лиге чемпионов 71 матч, тогда как сине-бело-голубые – всего 42. (Кирилл БУРДАКОВ)

Российские клубы в Лиге чемпионов

Команда

Участия

И

В

Н

П

М

О

Спартак

12

79

22

18

39

99-138

84

ЦСКА

11

71

16

17

38

71-120

65

Зенит

6

42

15

10

17

47-54

55

Локомотив

3

26

7

5

14

26-35

19

Рубин

2

12

2

6

4

6-11

12

Ростов

1

6

1

2

3

6-12

5

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"

5
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

сабзеро

ess78 Качество соотношения пропорции игры-очки,у Зенита лучше всех. ______________________________ Ты лучше вспомни в какие группы попадал Зенит, а в какие ЦСКА.

23:44

Гетеродин

Ой, да догоним в следующем сезоне.

23:32

Don

Нефилим, правильно нафаня, и Пеле с Марадоной никто по сравнению с Оланаре, раньше же футбол другой был, а давай лучше вообще все результаты в футболе отменим до 2000 года?)))

23:10

ess78

Качество соотношения пропорции игры-очки,у Зенита лучше всех.

23:02

igogohruhru

Бабушки в шоке: за что за газ столько плотим?

23:00