ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов

Победа над "Бенфикой" (2:0) стала для ЦСКА 16-й в рамках Лиги чемпионов. По числу выигрышей армейцы вышли на второе место среди российских команд, обогнав "Зенит". Правда, красно-синие провели в Лиге чемпионов 71 матч, тогда как сине-бело-голубые – всего 42. (Кирилл БУРДАКОВ)

Российские клубы в Лиге чемпионов

Команда Участия И В Н П М О Спартак 12 79 22 18 39 99-138 84 ЦСКА 11 71 16 17 38 71-120 65 Зенит 6 42 15 10 17 47-54 55 Локомотив 3 26 7 5 14 26-35 19 Рубин 2 12 2 6 4 6-11 12 Ростов 1 6 1 2 3 6-12 5

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"