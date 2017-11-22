ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов

Победа над "Бенфикой" (2:0) стала для ЦСКА 16-й в рамках Лиги чемпионов. По числу выигрышей армейцы вышли на второе место среди российских команд, обогнав "Зенит". Правда, красно-синие провели в Лиге чемпионов 71 матч, тогда как сине-бело-голубые – всего 42. (Кирилл БУРДАКОВ)
Российские клубы в Лиге чемпионов
|
Команда
|
Участия
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
12
|
79
|
22
|
18
|
39
|
99-138
|
84
|
ЦСКА
|
11
|
71
|
16
|
17
|
38
|
71-120
|
65
|
Зенит
|
6
|
42
|
15
|
10
|
17
|
47-54
|
55
|
Локомотив
|
3
|
26
|
7
|
5
|
14
|
26-35
|
19
|
Рубин
|
2
|
12
|
2
|
6
|
4
|
6-11
|
12
|
Ростов
|
1
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6-12
|
5
сабзеро
ess78 Качество соотношения пропорции игры-очки,у Зенита лучше всех. ______________________________ Ты лучше вспомни в какие группы попадал Зенит, а в какие ЦСКА.
23:44
Гетеродин
Ой, да догоним в следующем сезоне.
23:32
Don
Нефилим, правильно нафаня, и Пеле с Марадоной никто по сравнению с Оланаре, раньше же футбол другой был, а давай лучше вообще все результаты в футболе отменим до 2000 года?)))
23:10
ess78
Качество соотношения пропорции игры-очки,у Зенита лучше всех.
23:02
igogohruhru
Бабушки в шоке: за что за газ столько плотим?
23:00