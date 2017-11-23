ЦСКА - об Акинфееве: "Лучший! Был и остается"

ЦСКА в своем Инстаграме отметил игру вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Сохранив свои ворота в неприкосновенности, голкипер прервал серию из 43 игр подряд с пропущенными мячами в основной стадии турнира.

- Лучший! Был и остается, - говорится в сообщении.

Похожая запись размещена в Твиттере армейцев, где фотография капитана красно-синих сопровождается хэштегом #simplythebest (строчка из песни Тины Тернер - The Best. Перевод с английского - просто лучший. - Прим. "СЭ").

Отметим, что серия Акинфеева продолжалась 11 лет и 1 день. Вместе с тем, вратарь ЦСКА повторил российский рекорд по числу игр "на ноль" в Лиге чемпионов. Теперь на его счету семь таких матчей.

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