ЦСКА - об Акинфееве: "Лучший! Был и остается"

ЦСКА в своем Инстаграме отметил игру вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Сохранив свои ворота в неприкосновенности, голкипер прервал серию из 43 игр подряд с пропущенными мячами в основной стадии турнира.
- Лучший! Был и остается, - говорится в сообщении.
Похожая запись размещена в Твиттере армейцев, где фотография капитана красно-синих сопровождается хэштегом #simplythebest (строчка из песни Тины Тернер - The Best. Перевод с английского - просто лучший. - Прим. "СЭ").
Отметим, что серия Акинфеева продолжалась 11 лет и 1 день. Вместе с тем, вратарь ЦСКА повторил российский рекорд по числу игр "на ноль" в Лиге чемпионов. Теперь на его счету семь таких матчей.
ЦСКА - крутой! Игорь - сухой! // Главные факты о серии Акинфеева
Акинфееву - "сухарь". Вернблуму - "горчичник"
Валерий Милан-Монако
Пусть для начало научиться играть ногами( Меня поражал этот факт(человек всю жизнь с мячом)а с ним на вы(
16:16
volish17
Мы боимся что он теперь загордиться с таким рекордом, перестанет руки подавать...
16:14
triftong
можно начинать новый рекорд
16:06