15:52 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА - об Акинфееве: "Лучший! Был и остается"

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ЦСКА в своем Инстаграме отметил игру вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Сохранив свои ворота в неприкосновенности, голкипер прервал серию из 43 игр подряд с пропущенными мячами в основной стадии турнира. 

- Лучший! Был и остается, - говорится в сообщении.

Похожая запись размещена в Твиттере армейцев, где фотография капитана красно-синих сопровождается хэштегом #simplythebest (строчка из песни Тины Тернер - The Best. Перевод с английского - просто лучший. - Прим. "СЭ").

Отметим, что серия Акинфеева продолжалась 11 лет и 1 день. Вместе с тем, вратарь ЦСКА повторил российский рекорд по числу игр "на ноль" в Лиге чемпионов. Теперь на его счету семь таких матчей.

ЦСКА - крутой! Игорь - сухой! // Главные факты о серии Акинфеева
Акинфееву - "сухарь". Вернблуму - "горчичник"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Валерий Милан-Монако

Пусть для начало научиться играть ногами( Меня поражал этот факт(человек всю жизнь с мячом)а с ним на вы(

16:16

volish17

Мы боимся что он теперь загордиться с таким рекордом, перестанет руки подавать...

16:14

triftong

можно начинать новый рекорд

16:06