00:24 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА не встретится с "Баварией" и "Лестером", "Ростов" – с "Монако" и "Легией"

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Наставник ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ.Ни ЦСКА, ни "Ростову" не нужно в Мадрид

По окончании всех матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов стали известны клубы, с которыми точно не встретятся ЦСКА и "Ростов" в групповом турнире. Армейцы, попавшие в первую корзину, не сыграют с "Реалом", "Барселоной", "Баварией", "Бенфикой", "ПСЖ", "Ювентусом" и "Лестером".

Ростовчане, имеющие самый низкий рейтинг среди всех участников Лиги чемпионов, оказались в четвертой корзине вместе с "Селтиком", "Монако", "Бешикташом", загребским "Динамо", "Легией", "Лудогорцем" и "Копенгагеном". (Кирилл БУРДАКОВ)

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако, начало – в 19:00 по московскому времени.

Корзина 1:

"Реал" (Испания), "Барселона" (Испания), "Лестер" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "ПСЖ" (Франция), ЦСКА (Россия).

Корзина 2:

"Атлетико" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Арсенал" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Порту" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Байер" (Германия).

Корзина 3:

"Базель" (Швейцария), "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" К (Украина), "Лион" (Франция), ПСВ (Голландия), "Спортинг" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" М (Германия).

Корзина 4:

"Селтик" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Бешикташ" (Турция), "Легия" (Польша), "Динамо" З (Хорватия), "Лудогорец" (Болгария), "Копенгаген" (Дания), "РОСТОВ" (Россия).

Примечание: российские и украинские клубы будут разведены по разным группам при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (86)
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Басист

wedes === Так-то, Реал чемпион Лиги Чемпионов)

14:53 25 августа

wedes

HEAD_SHOT, Реал попал в первую корзину - не будучи чемпионом. Если исходить из логики играют только чемпионы, то тому же Реалу в Лиге не место. Лигу Чемпионов чаще выигрывают не чемпионы своих стран. Милан в финале Лиги играл чаще, чем выигрывал серию А.

13:03 25 августа

Ara-gorn

ЦСКА,Севилья,Спортинг,Легия. Барселона,Байер,ПСВ,Ростов. Так мне в PlayStation нажеребилось. )))

12:12 25 августа

Ara-gorn

Только Барселона! Только Хардкор! Ростов ждет Месси и Неймара..Шансов немного,но хоть пощупать их за вымя ))

12:09 25 августа

yspesh4

rowkein 10:57 "Напоминаю юным любителя футбола, что в первую корзину попадают чемпионы первых 8 стран рейтинга УЕФА" /// 7 стран + победитель ЛЧ, точнее будьте плиз неюный любитель футбола/// "... а так называемый чемпион полетит в космос, как летит очередной мяч в конские ворота подмышкой Игаря". /// Задолбали уже со своим космосом. Слуцкий это сказал только относительно игры с Баварией, что с командой такого уровня ЦСКА еще не встречался. А до этого вообще-то была 1/4 ЛЧ. Ну и? Что скажете КБ СБГ вы наш?

11:51 25 августа

ISTORIK1969

И 100% Ростов и ЦСКА не сыграют с "Динамо" Киев.

11:44 25 августа

)V(ax

Очень хочу, чтобы Ростову Лестер в группе попался. Еще весной такой расклад расценивался, как шутка и фантастика, но вот уже и почти реальность.

11:35 25 августа

rowkein

Напоминаю юным любителя футбола, что в первую корзину попадают чемпионы первых 8 стран рейтинга УЕФА. Если бы чемпионов РФПЛ стал тульский Арсенал, то и он бы был в первой корзине. Эта давняя реформа, которая уже проведена. И она правильная, потому что в Лиге чемпионов приоритет должен быть у чемпионов своих стран, а не у 4-ой команды Англии и т.п. Во-вторых, не удивлюсь, если Ростов в итоге выйдет из группы, или же с 3-его места выйдет в ЛЕ, а так называемый чемпион полетит в космос, как летит очередной мяч в конские ворота подмышкой Игаря.

10:57 25 августа

Tuxon

sergoX............ CR7 тогда уже наверно, если мы об одном и том же :)

10:52 25 августа

rowkein

Антиконь, как это нет команд из Монако? Посмотри в 4-ую корзину...

10:51 25 августа

Айртон

HEAD_SHOT Айртон - Это лига чемпионов(своих стран) по большей степени. - Нет, это не так. Современная Лига Чемпионов - это не турнир, где играют только чемпионы своих стран. В противном случае тогда и чемпион Фарерских островов должен иметь приоритет над Атлетико. Ибо он ничем не хуже ЦСКА в плане достижений в этом турнире.)

10:14 25 августа

Антиконь .

ЛигоЧемпионскому днищещу - просто не повезло!!! Нет команд из Ватикана и Монако!!! А так бык очечко хапанули!!!

09:48 25 августа

crazysun78

AlexCS4 и HEAD_SHOT... вот спасибо, все подробно разъяснили нелогичным... )))))

09:44 25 августа

AlexCS4

Айртон crazysun78 А логично, что финалист Лиги Чемпионов Атлетико - во второй корзине, а команда, которая регулярно занимает последнее место - в первой? ============ Логично. Потому что Атлетико в Лиге ЧЕМПИОНОВ вообще делать нечего - он всего лишь бронзовый призер своего чемпионата. Кстати, именно по этой причине Лестер - в первой корзине, хотя и дебютант.

09:37 25 августа

HEAD_SHOT

Айртон - Это лига чемпионов(своих стран) по большей степени. Кто чемпион у того и козяря. в плане корзин. То что в прошлом году Атлетико был в финале ни о чем не говорит...это новый сезон... В чемпионате страны ведь очков на следующий сезон не дают за то что ты занял первое или второе место в прошлом году. Все с нуля. Так же и здесь. Просто нужно понимать что это Лига "ЧЕМПИОНОВ" - ключевое слово. Да и потом Должны же какие то плюсы получать чемпионы своих стран...а иначе смысли выиграл ты чемпионат Англии как Лестер а тебя засунули в корзину с Лудогорцем...и играть тебе с Барсой Баварией и Дортмундом... все на мой взгляд правильно расставленно по заслугам не былых лет а одному сезону в первую очередь...рейтинг уже после этого идет..

09:33 25 августа

HEAD_SHOT

Я бы так хотел посмотреть . ЦСКА Арсенал Боруссия М Селтик. Лестер Байер Брюгге Ростов.

09:28 25 августа

howard

Офигеть. "Атлетико" во второй, а ЦСКА в первой. Ау! Да и "Лестер" вроде коэффициент неболльшой имеет в еврокубках. Это явно подталкивают к реформированию ЛЧ.

09:23 25 августа

Айртон

crazysun78 А логично, что финалист Лиги Чемпионов Атлетико - во второй корзине, а команда, которая регулярно занимает последнее место - в первой?

09:19 25 августа

crazysun78

красно-белые желают побед и успешного выступления в ЛЧ ростову и конявым!!!!

09:13 25 августа

crazysun78

для особо одаренных - турнир называется - лига ЧЕМПИОНОВ!!! поэтому логично, что в 1ой группе победители своих чемпионатов...

09:09 25 августа

Басист

ЦСКА попал в первую корзину благодаря незасчитанному голу Рубина и сэйву Акинфеева)

08:50 25 августа

blue-white!

shokolad_ne_vinovat blue-white! У чемпионов стран приоритет выше 08:45-----------ааа, ну тогда ясно. Спасибо за пояснение!

08:49 25 августа

shokolad_ne_vinovat

blue-white! У чемпионов стран приоритет выше

08:45 25 августа

Эрмин

Alex Surovov,чем меньше мозг,тем больше буквы ?

08:44 25 августа

Эрмин

А Легия к чему упомянута ?Без Саламыча они опять в дырке.

08:41 25 августа

wedes

Бенфика, Лестер, ЦСКА не достойны первой корзины. Сильно не хватает некоторых английских и итальянских команд.

08:41 25 августа

Айртон

Действительно реформы еврокубков более чем актуальны. Что делает в первой корзине ЦСКА непонятно.)

08:40 25 августа

blue-white!

Как получилось, что армейцы попали в первую корзину? Неужели у них рейтинг выше, чем у команд из 2 корзины!?)))

08:07 25 августа

sergoX

У КББ сегодня днюха!

08:06 25 августа

sergoX

Хотелось бы в Ростове CR9 увидеть!))

08:02 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ