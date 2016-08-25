ЦСКА не встретится с "Баварией" и "Лестером", "Ростов" – с "Монако" и "Легией"

По окончании всех матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов стали известны клубы, с которыми точно не встретятся ЦСКА и "Ростов" в групповом турнире. Армейцы, попавшие в первую корзину, не сыграют с "Реалом", "Барселоной", "Баварией", "Бенфикой", "ПСЖ", "Ювентусом" и "Лестером".
Ростовчане, имеющие самый низкий рейтинг среди всех участников Лиги чемпионов, оказались в четвертой корзине вместе с "Селтиком", "Монако", "Бешикташом", загребским "Динамо", "Легией", "Лудогорцем" и "Копенгагеном". (Кирилл БУРДАКОВ)
Жеребьевка пройдет в четверг в Монако, начало – в 19:00 по московскому времени.
Корзина 1:
"Реал" (Испания), "Барселона" (Испания), "Лестер" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "ПСЖ" (Франция), ЦСКА (Россия).
Корзина 2:
"Атлетико" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Арсенал" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Порту" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Байер" (Германия).
Корзина 3:
"Базель" (Швейцария), "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" К (Украина), "Лион" (Франция), ПСВ (Голландия), "Спортинг" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" М (Германия).
Корзина 4:
"Селтик" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Бешикташ" (Турция), "Легия" (Польша), "Динамо" З (Хорватия), "Лудогорец" (Болгария), "Копенгаген" (Дания), "РОСТОВ" (Россия).
Примечание: российские и украинские клубы будут разведены по разным группам при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов.
Басист
wedes === Так-то, Реал чемпион Лиги Чемпионов)
14:53 25 августа
wedes
HEAD_SHOT, Реал попал в первую корзину - не будучи чемпионом. Если исходить из логики играют только чемпионы, то тому же Реалу в Лиге не место. Лигу Чемпионов чаще выигрывают не чемпионы своих стран. Милан в финале Лиги играл чаще, чем выигрывал серию А.
13:03 25 августа
Ara-gorn
ЦСКА,Севилья,Спортинг,Легия. Барселона,Байер,ПСВ,Ростов. Так мне в PlayStation нажеребилось. )))
12:12 25 августа
Ara-gorn
Только Барселона! Только Хардкор! Ростов ждет Месси и Неймара..Шансов немного,но хоть пощупать их за вымя ))
12:09 25 августа
yspesh4
rowkein 10:57 "Напоминаю юным любителя футбола, что в первую корзину попадают чемпионы первых 8 стран рейтинга УЕФА" /// 7 стран + победитель ЛЧ, точнее будьте плиз неюный любитель футбола/// "... а так называемый чемпион полетит в космос, как летит очередной мяч в конские ворота подмышкой Игаря". /// Задолбали уже со своим космосом. Слуцкий это сказал только относительно игры с Баварией, что с командой такого уровня ЦСКА еще не встречался. А до этого вообще-то была 1/4 ЛЧ. Ну и? Что скажете КБ СБГ вы наш?
11:51 25 августа
ISTORIK1969
И 100% Ростов и ЦСКА не сыграют с "Динамо" Киев.
11:44 25 августа
)V(ax
Очень хочу, чтобы Ростову Лестер в группе попался. Еще весной такой расклад расценивался, как шутка и фантастика, но вот уже и почти реальность.
11:35 25 августа
rowkein
Напоминаю юным любителя футбола, что в первую корзину попадают чемпионы первых 8 стран рейтинга УЕФА. Если бы чемпионов РФПЛ стал тульский Арсенал, то и он бы был в первой корзине. Эта давняя реформа, которая уже проведена. И она правильная, потому что в Лиге чемпионов приоритет должен быть у чемпионов своих стран, а не у 4-ой команды Англии и т.п. Во-вторых, не удивлюсь, если Ростов в итоге выйдет из группы, или же с 3-его места выйдет в ЛЕ, а так называемый чемпион полетит в космос, как летит очередной мяч в конские ворота подмышкой Игаря.
10:57 25 августа
Tuxon
sergoX............ CR7 тогда уже наверно, если мы об одном и том же :)
10:52 25 августа
rowkein
Антиконь, как это нет команд из Монако? Посмотри в 4-ую корзину...
10:51 25 августа
Айртон
HEAD_SHOT Айртон - Это лига чемпионов(своих стран) по большей степени. - Нет, это не так. Современная Лига Чемпионов - это не турнир, где играют только чемпионы своих стран. В противном случае тогда и чемпион Фарерских островов должен иметь приоритет над Атлетико. Ибо он ничем не хуже ЦСКА в плане достижений в этом турнире.)
10:14 25 августа
Антиконь .
ЛигоЧемпионскому днищещу - просто не повезло!!! Нет команд из Ватикана и Монако!!! А так бык очечко хапанули!!!
09:48 25 августа
crazysun78
AlexCS4 и HEAD_SHOT... вот спасибо, все подробно разъяснили нелогичным... )))))
09:44 25 августа
AlexCS4
Айртон crazysun78 А логично, что финалист Лиги Чемпионов Атлетико - во второй корзине, а команда, которая регулярно занимает последнее место - в первой? ============ Логично. Потому что Атлетико в Лиге ЧЕМПИОНОВ вообще делать нечего - он всего лишь бронзовый призер своего чемпионата. Кстати, именно по этой причине Лестер - в первой корзине, хотя и дебютант.
09:37 25 августа
HEAD_SHOT
Айртон - Это лига чемпионов(своих стран) по большей степени. Кто чемпион у того и козяря. в плане корзин. То что в прошлом году Атлетико был в финале ни о чем не говорит...это новый сезон... В чемпионате страны ведь очков на следующий сезон не дают за то что ты занял первое или второе место в прошлом году. Все с нуля. Так же и здесь. Просто нужно понимать что это Лига "ЧЕМПИОНОВ" - ключевое слово. Да и потом Должны же какие то плюсы получать чемпионы своих стран...а иначе смысли выиграл ты чемпионат Англии как Лестер а тебя засунули в корзину с Лудогорцем...и играть тебе с Барсой Баварией и Дортмундом... все на мой взгляд правильно расставленно по заслугам не былых лет а одному сезону в первую очередь...рейтинг уже после этого идет..
09:33 25 августа
HEAD_SHOT
Я бы так хотел посмотреть . ЦСКА Арсенал Боруссия М Селтик. Лестер Байер Брюгге Ростов.
09:28 25 августа
howard
Офигеть. "Атлетико" во второй, а ЦСКА в первой. Ау! Да и "Лестер" вроде коэффициент неболльшой имеет в еврокубках. Это явно подталкивают к реформированию ЛЧ.
09:23 25 августа
Айртон
crazysun78 А логично, что финалист Лиги Чемпионов Атлетико - во второй корзине, а команда, которая регулярно занимает последнее место - в первой?
09:19 25 августа
crazysun78
красно-белые желают побед и успешного выступления в ЛЧ ростову и конявым!!!!
09:13 25 августа
crazysun78
для особо одаренных - турнир называется - лига ЧЕМПИОНОВ!!! поэтому логично, что в 1ой группе победители своих чемпионатов...
09:09 25 августа
Басист
ЦСКА попал в первую корзину благодаря незасчитанному голу Рубина и сэйву Акинфеева)
08:50 25 августа
blue-white!
shokolad_ne_vinovat blue-white! У чемпионов стран приоритет выше 08:45-----------ааа, ну тогда ясно. Спасибо за пояснение!
08:49 25 августа
shokolad_ne_vinovat
blue-white! У чемпионов стран приоритет выше
08:45 25 августа
Эрмин
Alex Surovov,чем меньше мозг,тем больше буквы ?
08:44 25 августа
Эрмин
А Легия к чему упомянута ?Без Саламыча они опять в дырке.
08:41 25 августа
wedes
Бенфика, Лестер, ЦСКА не достойны первой корзины. Сильно не хватает некоторых английских и итальянских команд.
08:41 25 августа
Айртон
Действительно реформы еврокубков более чем актуальны. Что делает в первой корзине ЦСКА непонятно.)
08:40 25 августа
blue-white!
Как получилось, что армейцы попали в первую корзину? Неужели у них рейтинг выше, чем у команд из 2 корзины!?)))
08:07 25 августа
sergoX
У КББ сегодня днюха!
08:06 25 августа
sergoX
Хотелось бы в Ростове CR9 увидеть!))
08:02 25 августа