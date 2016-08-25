ЦСКА не встретится с "Баварией" и "Лестером", "Ростов" – с "Монако" и "Легией"

По окончании всех матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов стали известны клубы, с которыми точно не встретятся ЦСКА и "Ростов" в групповом турнире. Армейцы, попавшие в первую корзину, не сыграют с "Реалом", "Барселоной", "Баварией", "Бенфикой", "ПСЖ", "Ювентусом" и "Лестером".

Ростовчане, имеющие самый низкий рейтинг среди всех участников Лиги чемпионов, оказались в четвертой корзине вместе с "Селтиком", "Монако", "Бешикташом", загребским "Динамо", "Легией", "Лудогорцем" и "Копенгагеном". (Кирилл БУРДАКОВ)

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако, начало – в 19:00 по московскому времени.

Корзина 1:

"Реал" (Испания), "Барселона" (Испания), "Лестер" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "ПСЖ" (Франция), ЦСКА (Россия).

Корзина 2:

"Атлетико" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Арсенал" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Порту" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Байер" (Германия).

Корзина 3:

"Базель" (Швейцария), "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" К (Украина), "Лион" (Франция), ПСВ (Голландия), "Спортинг" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" М (Германия).

Корзина 4:

"Селтик" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Бешикташ" (Турция), "Легия" (Польша), "Динамо" З (Хорватия), "Лудогорец" (Болгария), "Копенгаген" (Дания), "РОСТОВ" (Россия).

Примечание: российские и украинские клубы будут разведены по разным группам при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов.