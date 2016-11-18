ЦСКА не будет дисквалифицирован из-за Еременко

ЦСКА не грозит снятие с Лиги чемпионов из-за дисквалификации полузащитника Романа Еременко. По правилам УЕФА, для этого нужно, чтобы как минимум двое игроков клуба были уличены в употреблении запрещенных веществ в ходе одного розыгрыша турнира.
Напомним, сегодня КДЭК УЕФА на два года отстранила от любой футбольной деятельности 29-летнего игрока армейцев. В допинг-пробе Еременко, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
дзагоева сейчас весь Согаз хочет на допинг проверить
16:49
Курт Лямке
Где санитары? Тут первый клиент!:))))))))))))))))))))
16:21
Сосед дворовского тренера
ДВА ИГРОКА НАДОБНО????? А вы дзагоя выцепите....... Где его конезаводчики прячут???? ВОТ ВАМ ВТОРОЙ КЛИЕНТ!!!!!
16:15