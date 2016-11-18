ЦСКА не будет дисквалифицирован из-за Еременко

ЦСКА не грозит снятие с Лиги чемпионов из-за дисквалификации полузащитника Романа Еременко. По правилам УЕФА, для этого нужно, чтобы как минимум двое игроков клуба были уличены в употреблении запрещенных веществ в ходе одного розыгрыша турнира.

Напомним, сегодня КДЭК УЕФА на два года отстранила от любой футбольной деятельности 29-летнего игрока армейцев. В допинг-пробе Еременко, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!