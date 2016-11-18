15:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА не будет дисквалифицирован из-за Еременко

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ЦСКА не грозит снятие с Лиги чемпионов из-за дисквалификации полузащитника Романа Еременко. По правилам УЕФА, для этого нужно, чтобы как минимум двое игроков клуба были уличены в употреблении запрещенных веществ в ходе одного розыгрыша турнира.

Напомним, сегодня КДЭК УЕФА на два года отстранила от любой футбольной деятельности 29-летнего игрока армейцев. В допинг-пробе Еременко, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

дзагоева сейчас весь Согаз хочет на допинг проверить

16:49

Курт Лямке

Где санитары? Тут первый клиент!:))))))))))))))))))))

16:21

Сосед дворовского тренера

ДВА ИГРОКА НАДОБНО????? А вы дзагоя выцепите....... Где его конезаводчики прячут???? ВОТ ВАМ ВТОРОЙ КЛИЕНТ!!!!!

16:15

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