19:35 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой"

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Стал известен состав ЦСКА на матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Встреча в "Лужниках" начнется в 20.55 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры ЦСКА - "Рома".

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Чернов, Ефремов, Нисимура, Щенников, Жамалетдинов, Хосонов.

ЦСКА – Рома

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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