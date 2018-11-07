ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой"

Стал известен состав ЦСКА на матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Встреча в "Лужниках" начнется в 20.55 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры ЦСКА - "Рома".
Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Ефремов, Нисимура, Щенников, Жамалетдинов, Хосонов.
🔥 Наш состав на #ЦСКАрома!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 ноября 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов
Запасные: Помазун, Чернов, Ефремов, Нисимура, Щенников, Жамалетдинов, Хосонов pic.twitter.com/Mr7JxoSGjg
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