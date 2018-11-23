ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на следующий домашний еврокубковый матч

УЕФА наказал ЦСКА частичным закрытием трибун на следующий домашний еврокубковый матч, сообщается на официальном сайте организации. Кроме того, армейский клуб оштрафован на 50 тысяч евро.
Решение о частичном закрытии трибун было вынесено по итогам домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). ЦСКА предъявлены следующие обвинения:
- блокирование лестничных проходов;
- бросание предметов на поле;
- запуск фейерверков.
Напомним, следующий домашний еврокубковый матч ЦСКА проведет против "Виктории" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка.
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