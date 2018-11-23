20:15 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на следующий домашний еврокубковый матч

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УЕФА наказал ЦСКА частичным закрытием трибун на следующий домашний еврокубковый матч, сообщается на официальном сайте организации. Кроме того, армейский клуб оштрафован на 50 тысяч евро. 

Решение о частичном закрытии трибун было вынесено по итогам домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). ЦСКА предъявлены следующие обвинения:

- блокирование лестничных проходов;

- бросание предметов на поле;

- запуск фейерверков. 

Напомним, следующий домашний еврокубковый матч ЦСКА проведет против "Виктории" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка.

ЦСКА - Виктория Пл

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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