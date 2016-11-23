ЦСКА надо обыгрывать "Тоттенхэм", чтобы попасть в Лигу Европы

Победа "Монако" над "Тоттенхэмом" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов оставила ЦСКА шансы на еврокубковую весну. Для этого армейцам обязательно нужно обыгрывать лондонский клуб на "Уэмбли" в последнем туре. Только в этом случае подопечные Леонида Слуцкого смогут принять участие в плей-офф Лиги Европы. А "шпорам", которые тоже уже точно не сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, для выхода в ЛЕ хватит и ничьей.
Группа E
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Монако
|
5
|
3
|
2
|
0
|
9-4
|
11
|
2. Байер
|
5
|
1
|
4
|
0
|
5-4
|
7
|
3. Тоттенхэм
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3-5
|
4
|
4. ЦСКА
|
5
|
0
|
3
|
2
|
4-8
|
3
7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.
Константин Срулевич Наумов
А сеялись из первой корзины.
01:25