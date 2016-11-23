01:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА надо обыгрывать "Тоттенхэм", чтобы попасть в Лигу Европы

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Победа "Монако" над "Тоттенхэмом" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов оставила ЦСКА шансы на еврокубковую весну. Для этого армейцам обязательно нужно обыгрывать лондонский клуб на "Уэмбли" в последнем туре. Только в этом случае подопечные Леонида Слуцкого смогут принять участие в плей-офф Лиги Европы. А "шпорам", которые тоже уже точно не сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, для выхода в ЛЕ хватит и ничьей.

Группа E

 

И

В

Н

П

М

О

1. Монако

5

3

2

0

9-4

11

2. Байер

5

1

4

0

5-4

7

3. Тоттенхэм

5

1

1

3

3-5

4

4. ЦСКА

5

0

3

2

4-8

3

7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Константин Срулевич Наумов

А сеялись из первой корзины.

01:25

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