ЦСКА надо обыгрывать "Тоттенхэм", чтобы попасть в Лигу Европы

Победа "Монако" над "Тоттенхэмом" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов оставила ЦСКА шансы на еврокубковую весну. Для этого армейцам обязательно нужно обыгрывать лондонский клуб на "Уэмбли" в последнем туре. Только в этом случае подопечные Леонида Слуцкого смогут принять участие в плей-офф Лиги Европы. А "шпорам", которые тоже уже точно не сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, для выхода в ЛЕ хватит и ничьей.

Группа E

И В Н П М О 1. Монако 5 3 2 0 9-4 11 2. Байер 5 1 4 0 5-4 7 3. Тоттенхэм 5 1 1 3 3-5 4 4. ЦСКА 5 0 3 2 4-8 3

7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.