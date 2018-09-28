22:01 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА начал продажу билетов на матч с "Реалом": минимальная стоимость - 1500 рублей

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ЦСКА начал свободную продажу билетов на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала", информирует официальный сайт клуба. Встреча состоится 2 октября на стадионе "Лужники". 

Стоимость самого дешевого билета составляет 1500 рублей, а наиболее дорогого - 30 тысяч рублей. 

Армейцы выступают в группе G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией". В первом матче группового этапа Лиги чемпионов красно-синие на выезде сыграли вничью с "Викторией" (2:2).

ЦСКА - Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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