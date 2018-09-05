ЦСКА может сыграть с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" в "Лужниках"

Руководство ЦСКА рассматривает возможность проведения всех трех домашних матчей группового турнира Лиги чемпионов - 2018/19 на стадионе "Лужники". В настоящее время армейцы прорабатывают этот вопрос, и если в УЕФА не будет возражений, то с высокой долей вероятности встречи главного клубного соревнования Европы красно-синие проведут на самой большой арене страны. Окончательное решение, скорее всего, будет принято до конца этой недели. (Вячеслав КОРОТКИН)

ЦСКА выступит в группе G, где встретится с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень. В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.

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