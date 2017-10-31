ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

ЦСКА на выезде проиграл "Базелю" (2:4) в матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Для российской команды это поражение стало четвертым подряд - армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

В составе хозяев голы на счету Ноа Окафора, Доминика Шмида, Афимико Пулулу и Алессандро Стабиле. У гостей отличились Иван Олейников и Виталий Жиронкин. Отметим, что у швейцарцев весь матч провел младший брат бывшего полузащитника армейцев Романа Еременко Сергей Еременко.

После четырех туров ЦСКА занимает последнее место в группе A, не набрав ни одного очка. Первое место занимает "Манчестер Юнайтед" (8), на второй располагается "Базель" (7), на третьей - "Бенфика" (6).

Основные составы "Базеля" и ЦСКА сыграют сегодня вечером на стадионе St. Jakob Park. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа A

4-й тур

"Базель" (Швейцария) - ЦСКА (Россия) - 4:2 (2:0)

Голы: Окафор, 32 (1:0). Шмид, 33 (2:0). Олейников, 73 (2:1). Пулулу, 86 (3:1). Зутер, 86 (4:1). Жиронкин, 87 (4:2).

"Базель": Пукай, Зунич, Кайзер, Локай, Бислими (Стабиле, 53), Еременко, Шмид, Окафор, Селант, Пулулу (Сутер, 83), Рашити (Веско. 76).

ЦСКА: Едапин, Волков, Савиных, Федоров, Кузьменко, Олейников, Тикнизян, Мацхарашвили (Багдашкин, 64), Жиронкин, Юрьев (Пухов, 56), Рубенис (Меренчуков, 46).

Предупреждения: Тикнизян, 81. Волков, 90+3.

Удаление: Тикнизян, 89.

Судья: Коприва (Люксембург)/

31 октября. Базель. Стадион St. Jakob Park - резервное поле.