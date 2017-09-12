ЦСКА крупно уступил "Бенфике" в юношеской Лиге УЕФА

Матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА "Бенфика" – ЦСКА завершился разгромным поражением российской команды – 1:5. На дубль Нуну Сантуша, а также голы Жозе Гомеша, Рикарду Араужу и Умару Эмболо армейцы смогли ответить лишь точным ударом Виталия Жиронкина.

Юношеская лига УЕФА

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Группа A

1-й тур

"Бенфика" (Португалия) – ЦСКА (Россия) 5:1 (1:0)

Голы: Сантуш, 41 (1:0). Сантуш, 47 (2:0). Гомеш, 58 (3:0). Жиронкин, 82 (3:1). Араужу, 86 (4:1). Эмбало, 89 (5:1).

"Бенфика": Азеведу, Пиньейру, Рибейру, Лоурейру, Араужу, Флорентину, Филипе (Эмбало, 75), Фернандеш (Пинту, 80), Гомеш, Сантуш, Джу (Мендеш, 65).

ЦСКА: Зириков, Марадишвили (Волков, 68), Тикнизян, Мацхарашвили (Захаров, 61), Олейников, Меренчуков (Жиронкин, 49), Хосонов, Елеев, Лазарев, Пухов, Фищенко.

Предупреждение: Хосонов, 49.

Судья: Арделяну (Чехия).

12 сентября. Сейшал. Стадион "Кайша Футебол Кампус".