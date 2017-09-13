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21:15 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА и "Спартак" уступают только "ПСЖ" по цене билетов на Лигу чемпионов

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Испанская Marca составила рейтинг клубов по стоимости билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов. Возглавил его "ПСЖ", самый дорогой билет на матч которого с "Баварией" стоит 1492 евро.

Российский клубы ЦСКА и "Спартак", назначившие одинаковую максимальную цену 584 евро, поделили второе место. Следом расположились "Атлетико", "Барселона" и "Андерлехт". При этом не учтена отсутствующая информация о билетах на матчи "Бешикташа", "Фейеноорда", "Севильи" и "Карабаха". Самый дорогой билет на матч соперника ЦСКА "Манчестер Юнайтед" стоит 63 евро, а "Ливерпуля", с которым предстоит играть "Спартаку" – 59.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Кубанский Туляк

да,уж.....вас доят а вы и рады. Так вся страна живет..... просто надо шире ножки раздвигать и побольше смазки накладывать. а так -все адекватно !!!!!!

21:50

higagy

ммм. Неймар + Мбаппе = Роша + дырка от бублика. Все-таки, наше ценообразование впечатляет своей неадекватностью.

21:41

warning_CSKA_is_here

А по количеству пустых мест ЦСКА и СПАРТАК вообще вне конкуренции) Тайна заполняемости трибун раскрыта?)))) //// Прежде чем кудахтать, зашел бы на сайт и посмотрел, что у ЦСКА все билеты на ЛЧ проданы. Но лишь бы набросить.

21:38

HTIRLIC

А по количеству пустых мест ЦСКА и СПАРТАК вообще вне конкуренции) Тайна заполняемости трибун раскрыта?))))

21:31