ЦСКА и "Спартак" уступают только "ПСЖ" по цене билетов на Лигу чемпионов

Испанская Marca составила рейтинг клубов по стоимости билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов. Возглавил его "ПСЖ", самый дорогой билет на матч которого с "Баварией" стоит 1492 евро.
Российский клубы ЦСКА и "Спартак", назначившие одинаковую максимальную цену 584 евро, поделили второе место. Следом расположились "Атлетико", "Барселона" и "Андерлехт". При этом не учтена отсутствующая информация о билетах на матчи "Бешикташа", "Фейеноорда", "Севильи" и "Карабаха". Самый дорогой билет на матч соперника ЦСКА "Манчестер Юнайтед" стоит 63 евро, а "Ливерпуля", с которым предстоит играть "Спартаку" – 59.
- Барселона (Футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Атлетико
- Бавария
- Севилья
- Андерлехт
- Бешикташ (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Фейеноорд
- Карабах
Кубанский Туляк
да,уж.....вас доят а вы и рады. Так вся страна живет..... просто надо шире ножки раздвигать и побольше смазки накладывать. а так -все адекватно !!!!!!
21:50
higagy
ммм. Неймар + Мбаппе = Роша + дырка от бублика. Все-таки, наше ценообразование впечатляет своей неадекватностью.
21:41
warning_CSKA_is_here
А по количеству пустых мест ЦСКА и СПАРТАК вообще вне конкуренции) Тайна заполняемости трибун раскрыта?)))) //// Прежде чем кудахтать, зашел бы на сайт и посмотрел, что у ЦСКА все билеты на ЛЧ проданы. Но лишь бы набросить.
21:38
HTIRLIC
А по количеству пустых мест ЦСКА и СПАРТАК вообще вне конкуренции) Тайна заполняемости трибун раскрыта?))))
21:31