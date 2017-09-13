ЦСКА и "Спартак" уступают только "ПСЖ" по цене билетов на Лигу чемпионов

Испанская Marca составила рейтинг клубов по стоимости билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов. Возглавил его "ПСЖ", самый дорогой билет на матч которого с "Баварией" стоит 1492 евро.

Российский клубы ЦСКА и "Спартак", назначившие одинаковую максимальную цену 584 евро, поделили второе место. Следом расположились "Атлетико", "Барселона" и "Андерлехт". При этом не учтена отсутствующая информация о билетах на матчи "Бешикташа", "Фейеноорда", "Севильи" и "Карабаха". Самый дорогой билет на матч соперника ЦСКА "Манчестер Юнайтед" стоит 63 евро, а "Ливерпуля", с которым предстоит играть "Спартаку" – 59.