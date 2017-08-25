ЦСКА и "Спартак". Календарь матчей в Лиге чемпионов

Группа А
1-й тур. 12 сентября, вторник. Бенфика – ЦСКА. МЮ – Базель.
2-й тур. 27 сентября, среда. Базель – Бенфика. ЦСКА – МЮ.
3-й тур. 18 октября, среда. ЦСКА – Базель. Бенфика – МЮ.
4-й тур. 31 октября, вторник. Базель – ЦСКА. МЮ – Бенфика.
5-й. 22 ноября, среда. ЦСКА – Бенфика. Базель – МЮ.
6-й тур. 5 декабря, вторник. Бенфика – Базель. МЮ – ЦСКА.
Группа E
1-й тур. 13 сентября, среда. Марибор – СПАРТАК. Ливерпуль – Севилья.
2-й тур. 26 сентября, вторник. Севилья – Марибор. СПАРТАК – Ливерпуль.
3-й тур. 17 октября, вторник. СПАРТАК – Севилья. Марибор – Ливерпуль.
4-й тур. 1 ноября, среда. Севилья – СПАРТАК. Ливерпуль – Марибор.
5-й тур. 21 ноября, вторник. СПАРТАК – Марибор. Севилья – Ливерпуль.
6-й тур. 6 декабря, среда. Марибор – Севилья. Ливерпуль – СПАРТАК.
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