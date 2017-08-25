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ЦСКА и "Спартак". Календарь матчей в Лиге чемпионов

Группы ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов. Фото "СЭ"
Группы ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов. Фото "СЭ"
В четверг "Спартак" и ЦСКА узнали соперников по Лиге чемпионов. Соперниками красно-белых стали "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор", красно-синих - "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель". Приводим календарь матчей групп российских клубов.

Группа А
1-й тур. 12 сентября, вторник. БенфикаЦСКА. МЮБазель.
2-й тур. 27 сентября, среда. БазельБенфика. ЦСКАМЮ.
3-й тур. 18 октября, среда. ЦСКАБазель. БенфикаМЮ.
4-й тур. 31 октября, вторник. БазельЦСКА. МЮБенфика.
5-й. 22 ноября, среда. ЦСКАБенфика. БазельМЮ.
6-й тур. 5 декабря, вторник. БенфикаБазель. МЮЦСКА.

Группа E
1-й тур. 13 сентября, среда. МариборСПАРТАК. ЛиверпульСевилья.
2-й тур. 26 сентября, вторник. СевильяМарибор. СПАРТАКЛиверпуль.
3-й тур. 17 октября, вторник. СПАРТАКСевилья. МариборЛиверпуль.
4-й тур. 1 ноября, среда. СевильяСПАРТАК. ЛиверпульМарибор.
5-й тур. 21 ноября, вторник. СПАРТАКМарибор. СевильяЛиверпуль.
6-й тур. 6 декабря, среда. МариборСевилья. ЛиверпульСПАРТАК.

Состав всех групп и полный календарь матчей - здесь

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