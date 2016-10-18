ЦСКА и "Монако" сыграли вничью

ЦСКА на своем поле в матче группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Монако". Счет на 34-й минуте встречи открыл Ласина Траоре, которого армейцы арендовали у французской команды. Гол Траоре стал первым для красно-синих на "Арене ЦСКА" в Лиге чемпионов. В концовке поединка гости отыгрались после удара Бернарду Силвы.
В другой встрече группы Е "Байер" и "Тоттенхэм" голов не забили. После трех туров в группе лидирует "Монако" (5 очков), на втором месте – "Тоттенхэм" (4), на третьем – "Байер" (3), на четвертом ЦСКА (2).
В следующем, 4-м туре, 2 ноября "Монако" примет ЦСКА, а "Тоттенхэм" – "Байер".
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа Е
ЦСКА (Россия) – "Монако" (Франция) – 1:1 (1:0)
Голы: Траоре, 34 (1:0). Бернарду Силва, 87 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Гордюшенко, 75), Натхо, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Головин, Траоре (Страндберг, 84).
"Монако": Субашич, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Жемерсон, Глик, Лемар, Бакайоко (Мбаппе, 83), Жоау Моутинью (Каррильо, 41), Фабинью, Бернарду Силва, Жермен.
Предупреждения: Бакайоко, 37. Натхо, 74. Сидибе, 90.
Судьи: СТРЕМБЕРГССОН, Аль-Хаким, Амри Нильссон, Густавссон, Нюберг (все Швеция).
18 октября. Москва. "Арена ЦСКА".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
lsv1612
Умиляют ещё балбесы,которые трясуться от радости,увидев как их любимец отбивает простейшие мячи,пропустив которые,считались бы косяками и называют это "тащил"," спасал",при этом не замечая настоящих сейвов любых других вратарей,в прыжках из нижних углов и десяток или при выходах,выходящих вперёд руками и головой.
00:49
Бен Ричардс
Я не нападаю на "Зенит", речь совсем о другом. Игра команды может быть правильно оценена только в матче с сильным соперником. ЦСКА по трём матчам Лиги чемпионов уже можно оценивать, а вот у "Зенита" таких соперников ещё не было, с интересом жду. Я смотрел игру "Зенита" с "Монако" в предсезонке. Тренировочный контрольный матч на фоне подготовительных нагрузок и без какой либо турнирной мотивации. Ну и что?
00:49
Гаттузо зол!
Ирландцы точно выйдут играть в футбол по честному, в отличии от концертного номера Уфы режиссера Гинера с исполнителем главной роли лятуном ганчаренкой.
00:45
Новоуепинни
А еще умиляют отмазы что силы кончились )) Если такие дохлые что с начала сезона играете 1 раз в неделю в чемпе (половина игрушек пешком) плюс 3 игры в ЛЧ (кубок ваще можно не считать) и уже сдохли - меняйте профессию )) Юниоры и то бы не устали ))
00:44
foreverCSKAforever
Так то настоящий европейский футбол увидим в матче Зенита с Дандолком. Интересно, ирландцы сразу в меньшинстве выйдут, или судья будет их удалять по мере надобности? А Буффон и Акинфеев будут рыдать от зависти, глядя на сэйвы "флагманского" валатаря.
00:42
Новоуепинни
Жалко Траоре. Отправили в аренду как в ссылку, почти как в армию насильно отдали. Он небось спит и видит как его обратно домой возьмут. И я его понимаю, чо
00:40
историк79
И вот ещё умиляют балбесы, которые с умным видом рассуждают о том, как вратарь не должен бояться мяча. И всё бы ничего, но ведь они умудряются и советы давать, космического масштаба и космической же глупости...
00:40
Юмнов
Только один в ЦСКА сыграл на своём уровне. Это вратарь всех времён в нашем футболе - Игорь Акинфеев. Он сыграл, как всегда, стабильно - снова пропустил. Молодец!
00:36
историк79
Ну вот что тут скажешь? Силы кончились? Увольте, причем здесь силы? Скамейка есть, плохая, но есть. Это установка чистой воды. Да даже если кончились силы и увольнять надо тренера по физ подготовке, то что мешало немного поднять защиту? Это ошибочная тренерская тактика. Даже не тактика, а стратегия, потому что ЦСКА так играет от матча к матчу. Но вот, мне что понравилось, благородные доны! Может, я и ошибаюсь. Это роль Головина в первом тайме. Этакий выдвинутый опорник. Интересное тренерское решение. И Головин себя хорошо в этой роли чувствовал... Надо ждать объяснений Слуцкого. Что случилось во втором тайме?
00:34
Дикий Мяв
Kirillyurrich Ты точно Юррич? Может просто Кирюша?)
00:29
Spaun_23
Пока российские игроки не начнут тренироваться наравне с легионерами по самоотдаче, команда и будет "сдыхать" с 70-й минуты. Подсели на евро миллионы и ходят лыбу давят и шутят с Лёней
00:28
Гаттузо зол!
Бен Ричардс ////А Краснодар под орех разделал лидера Лиги-1! И что? Сравнивать команды и их силу через другие команды, весьма странная система оценки для конкретного матча. Никто не знает, как бы Краснодар сыграл конкретный матч с Монако или Шпорами, а Ницца может быть победила ЦСКА 4:1......
00:28
lsv1612
spetrov правильно,поэтому настоящие вратари зажмуриваются,отварачиваться и падают.В упор ведь,а раз он видел ворота настоящие,автоматически становится великолепным вратарем.
00:27
Kirillyurrich
Бен Ричардс зенит порвал в этом сезоне монако
00:24
lsv1612
alexpomor чем количество матчей достижение?По блату можно и тысячу сыграть,но пропускать и пропускать,а вот вопрос у какого вратаря были ляпы почти в каждом матче?
00:24
Kirillyurrich
Дикий Мяв клоун, когда это цскал на зенит смело шел?
00:23
Новоуепинни
Смешит постоянное нытье что у коней нет денег )) Бабло у них всегда водилось и будет водиться, просто оно не все светится - это раз. Не Газпром ессно, но вполне хватает для уровня гораздо выше среднего в Европе. Даже для хорошего уровня по европейским меркам. Но любое бабло нужно уметь грамотно распределять. Если тратить кучу бабла на бесполезных и переоцененных деревяшек Натхо, Тошича и еще половину команды - тогда конечно на покупку нормальных бабла не будет ))
00:23
Бен Ричардс
ЦСКА приятно удивил. Без двух лучших полузащитников, по сути без нападающих (Траоре похоже может забивать только без помех из площади ворот) первый тайм выиграли у " Монако" в одну калитку. У "Монако", одного из лидеров чемпионата Франции, который в этом сезоне обыгрывал "Тоттенхэм" в гостях, ПСЖ, "Вильярреал" дважды. Между прочим у "Зенита" такого соперника в этом сезоне ещё не было. Зря тут ругают Слуцкого- с таким составом он выжал из команды все. Очень грамотно защищались, моментов забить у "Монако" практически не было, просто банально не повезло.
00:22
Дикий Мяв
Я вообще не могу понять - это тот Траоре, что за Кубань играл? Тот, что танцующей походкой прошел 3х защитников Зенита и с угла штрафной забил сам?? Наверно, однофамилец.
00:21
foreverCSKAforever
1:1 - не 1:18, так что результат неплохой.
00:21
spetrov
Уже уходя... Странник-777, ты бы момент пересмотрел, что-ли. Может, не городил бы чушь. Куда уж там перекрывать, когда в упор бьют и все ворота открыты, хоть и не по центру. Ты ворота-то хоть видел футбольные вблизи хоть раз?
00:20
sunseich
Новоуепинни Самое печальное другое для коней )) Одолевают сильные подозрения, что пока в ЦСКА не сменится хозяин, не сменится и главный тренер )) Ужас, апокалиптические видения у мя. ++++ Я тебе больше скажу, еще и основа не сменится. Вижу как в 2025 году Акинфеев Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Дзагоев, и Тошич с Миланов выведут ЦСКА в премьер-лигу.
00:17
alexpomor
Игорь Акинфеев сыграл просто здорово. А вот функциональная готовность наших (Российских)))))) команд вызывает вопросы. Первый тайм, норм... Что во втором??? Злопыхателям: А кто из наших вратарей сыграл в ЛЧ больше матчей, чем Акинфеев? P.S. Не болельщик ЦСКА
00:17
сабзеро
Блудный Свин В первом тайме голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти в исполнении Александра Ляказетта. 38-летний вратарь провел на ноль третий матч турнира подряд. _________________________________________ Акинфееву только 30, у него еще все впереди ))
00:16
victor
В общем то коняшки ребята не плохие, только ... ся и ...ие. Ну вы все знаете )))
00:16
alimpy49
Тактика главного коневода не сработала... Неуклюжесть Трворе, безобразная игра Тошича и 2-ух пердунов защиты вот весь арсенал Гинера! Зачем играть в Лиге Чемпионов, а им и в Лигу Европы не попасть, удел 4-ое место и отсутствие очков в рейтинге для России!!!
00:14
Дикий Мяв
Сегодня я не видел лигачемпионских команд, Согаз, в лучшем случае ЛЕ. 1 тайм: Монако никакой, ни 1й толковой атаки, ЦСКА пошли смело, как на какой нибудь Зенит. Забивай 2 и играй по счету - нет! Кривоногий негр, на которого без слез вообще смотреть не мог, запихнул 1 и баста. В конце Конифей таки спас, поймал кураж, жаль уже дурика, которого из раза в раз подставляют защитники. Ну понимаю, нет осетина и финна, но нельзя в ЛЧ! играть как в Согазе, и ждать что под тебя лягут, склонясь перед "авторитетом"!
00:13
zagman
В первом тайме "Монако" выглядел откровенно вяло. Не знаю, с чем это связано. То ли его игроки недооценили ЦСКА, то ли устали еще до матча, то ли Гинер попросил Рыболовлева помочь с набором очков. По факту монегаски комбинировали гораздо хуже, чем, например, "Тоттенхэм" и играли на большем проценте брака, если сравнивать игры обеих команд против ЦСКА в Москве. Особенно поразило, как "Монако" раз за разом проходил центр поля почти пешком, когда были возможности для быстрых контратак. Откуда такая вальяжность? Армейцы провели хороший матч. Могли выиграть, но недотерпели - видимо, закончились силы, а "Монако" нажал в концовке и сравнял счет. В целом, счет по игре: гости не хотели, хозяева не могли.
00:11
lsv1612
Это не косяк акинфеши,что он подвешивается,а просто трус он и мяча боится.Ещё в 2009 спорил на эту тему,когда с порту задом отвернулся,что это не профессионал,соглашались единицы,теперь единицы защищают.Как так,если игра такая же трусливая и корявая как и раньше?Сколько зомби от ящика
00:11
сабзеро
Очень обидно. Огромное количество ошибок. С Дзагоевым и Еременко были бы шансы на победу, но когда ты сам раз за разом даришь мяч сопернику уровня Монако, результат предрешен. Усиления команды, судя по всему, ждать не приходится из-за финансовых проблем в клубе о чем признался сам Гинер. В этом году у нас на первом месте стадион. Так что увы, но в этом сезоне мы не конкурентоспособны ни в одном из турниров.
00:11