ЦСКА и "Монако" сыграли вничью

ЦСКА на своем поле в матче группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Монако". Счет на 34-й минуте встречи открыл Ласина Траоре, которого армейцы арендовали у французской команды. Гол Траоре стал первым для красно-синих на "Арене ЦСКА" в Лиге чемпионов. В концовке поединка гости отыгрались после удара Бернарду Силвы.

В другой встрече группы Е "Байер" и "Тоттенхэм" голов не забили. После трех туров в группе лидирует "Монако" (5 очков), на втором месте – "Тоттенхэм" (4), на третьем – "Байер" (3), на четвертом ЦСКА (2).

В следующем, 4-м туре, 2 ноября "Монако" примет ЦСКА, а "Тоттенхэм" – "Байер".

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа Е

ЦСКА (Россия) – "Монако" (Франция) – 1:1 (1:0)

Голы: Траоре, 34 (1:0). Бернарду Силва, 87 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Гордюшенко, 75), Натхо, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Головин, Траоре (Страндберг, 84).

"Монако": Субашич, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Жемерсон, Глик, Лемар, Бакайоко (Мбаппе, 83), Жоау Моутинью (Каррильо, 41), Фабинью, Бернарду Силва, Жермен.

Предупреждения: Бакайоко, 37. Натхо, 74. Сидибе, 90.

Судьи: СТРЕМБЕРГССОН, Аль-Хаким, Амри Нильссон, Густавссон, Нюберг (все Швеция).

18 октября. Москва. "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Монако"