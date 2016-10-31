ЦСКА и "Монако" рассудят словенцы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Монако" и ЦСКА. Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу, которая состоится в среду на стадионе "Луи II", рассудит словенец Матей Юг. Помогать ему будут соотечественники Матей Жунич и Мануэл Видали (на бровках), Раде Обренович и Митя Жганец (за воротами), а четвертым арбитром будет Юре Прапротник.

Напомним, в первой очной встрече ЦСКА и "Монако" разошлись миром, обменявшись голами (1:1). На данный момент монегаски лидируют в таблице с 5 очками, а армейцы замыкают квартет с 2 баллами.