13:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА и "Монако" рассудят словенцы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Монако" и ЦСКА. Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу, которая состоится в среду на стадионе "Луи II", рассудит словенец Матей Юг. Помогать ему будут соотечественники Матей Жунич и Мануэл Видали (на бровках), Раде Обренович и Митя Жганец (за воротами), а четвертым арбитром будет Юре Прапротник.

Напомним, в первой очной встрече ЦСКА и "Монако" разошлись миром, обменявшись голами (1:1). На данный момент монегаски лидируют в таблице с 5 очками, а армейцы замыкают квартет с 2 баллами.

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