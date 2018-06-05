ЦСКА и "Локомотив" получат по 15,25 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов

УЕФА огласил схему распределения доходов участников Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА следующего сезона. Клубы ЛЧ в общем получат 2,04 миллиарда евро, команды ЛЕ - 510 миллионов евро.

Каждый из участников группового турнира Лиги чемпионов получит по 15,25 миллиона евро. От России в ЛЧ сыграют "Локомотив" и ЦСКА. Кроме того, команды за каждую победу заработают 2,7 миллиона евро, за ничью - 0,9 миллиона.

За выход в 1/8 финала каждый клуб получит по 9,5 миллиона евро, выход в 1/4 финала - 10,5 миллиона, выход в 1/2 финала - по 12 миллионов, выход в финал - по 15 миллионов. Победитель ЛЧ дополнительно заработает 4 миллиона евро.