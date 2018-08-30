ЦСКА и "Локо" – в "группах жизни" для английских клубов в Лиге чемпионов

Британский портал FourFourTwo составил группы "жизни" и "смерти" для английских клубов, которые сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. Премьер-лигу в главном еврокубковом турнире представят "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Варианты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити" (1-я корзина):

"Группа жизни": "Порту", ЦСКА, АЕК;

"Группа смерти": "Боруссия" Дортмунд, "Монако", "Интер".

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" (2-я корзина):

"Группа жизни": "Локомотив", "Аякс", "Янг Бойз";

"Группа смерти": "Барселона", "Монако", "Интер".

"Ливерпуль" (3-я корзина):

"Группа жизни": "Локомотив", "Порту", АЕК;

"Группа смерти": "Барселона", "Боруссия" Дортмунд, "Интер".

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится сегодня, 30 августа. Начало – 19.00 по московскому времени.

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