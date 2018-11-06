ЦСКА и Лига чемпионов: "Ну, погоди!" Крутой ролик от армейцев

ЦСКА в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" представил видеоролик. Он исполнен в виде известной советской портативной электронной игры "Ну, погоди".
В видео волк вместо яиц ловит мячи. На первом уровне на стадионе "Олимпико" волк словил в корзину три мяча. На втором уровне под название "Третий Рим" на волка одновременно сыпятся четыре мяча от игроков ЦСКА.
🐴 vs 🐺– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 ноября 2018 г.
Игра продолжается! 😉
🎫 #ЦСКАРома:https://t.co/oit4XsryRp pic.twitter.com/l53NmdxE5x
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