13:00 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА и Лига чемпионов: "Ну, погоди!" Крутой ролик от армейцев

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ЦСКА в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" представил видеоролик. Он исполнен в виде известной советской портативной электронной игры "Ну, погоди".

В видео волк вместо яиц ловит мячи. На первом уровне на стадионе "Олимпико" волк словил в корзину три мяча. На втором уровне под название "Третий Рим" на волка одновременно сыпятся четыре мяча от игроков ЦСКА.

 

ЦСКА - Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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