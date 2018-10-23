ЦСКА готов оказать помощь болельщикам, пострадавшим в римском метро

ЦСКА готов предоставить помощь болельщикам, пострадавшим в результате инцидента в римском метро. На станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор с фанатами, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и "Ромой".

- Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро. Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков ЦСКА, - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

⚠️ Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро



Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков #ЦСКА



Телефон: 8-495-540-38-88

Эл.почта: fanclub@pfc-cska.com – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 30 человек, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

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