23:25 23 октября | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА готов оказать помощь болельщикам, пострадавшим в римском метро

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ЦСКА готов предоставить помощь болельщикам, пострадавшим в результате инцидента в римском метро. На станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор с фанатами, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и "Ромой".

- Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро. Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков ЦСКА, - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 30 человек, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Рома - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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