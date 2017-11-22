ЦСКА гарантировал себе еврокубковую весну

Победа ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) обеспечила армейцам участие в плей-офф еврокубков. Подопечные Виктора Гончаренко в пяти матчах набрали девять очков, тогда как португальский клуб – ни одного и теперь не обойдет российский коллектив.

У лидирующего в группе A "Манчестер Юнайтед" 12 очков, тогда как у занимающего третье место "Базеля" – 6. Сегодня эти коллективы проведут очный поединок в Швейцарии, который начнется в 22.45 по московскому времени.

В заключительном туре группового турнира во вторник, 5 декабря, ЦСКА сыграет на выезде с "МЮ", а "Базель" встретится в гостях с "Бенфикой". Красно-синие сохраняют шансы занять первое или второе место в группе A и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае неудачи ЦСКА останется на третьей строчке и попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика" //

Турнирные таблицы Лиги чемпионов