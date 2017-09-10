ЦСКА два часа провел на паспортном контроле в аэропорту Лиссабона

Игроки ЦСКА столкнулись с проблемами при прохождении паспортного контроля в аэропорту Лиссабона. Армейцы прилетели в Португалию на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" и провели на контроле почти два часа.

Причиной стали представители азиатских стран, стоявшие в очереди впереди. В одно и то же время прибыло 12 рейсов, и проверяющих паспорта попросту не хватало. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн- трансляцию встречи.