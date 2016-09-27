ЦСКА дома проиграл "Тоттенхэму"

ЦСКА в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов уступил "Тоттенхэму". Победный гол забил нападающий Сон Хын Мин. Это была первая встреча Лиги чемпионов на "Арене ЦСКА".
Напомним, что накануне игры бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп в интервью "СЭ" предположил, что "шпоры" победят с минимальным счетом, а автором единственного гола станет именно южнокорейский форвард.
В следующем туре Лиги чемпионов ЦСКА примет "Монако", а "Тоттенхэм" в гостях сыграет против "Байера".
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа Е
ЦСКА (Россия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 71.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий (А.Березуцкий, 46), Игнашевич, Щенников, Тошич (Натхо, 72), Вернблум, Еременко, Головин, Миланов, Траоре.
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Ламела, Сон Хын Мин, Янссен (Нкуду, 67).
Предупреждения: Ваньяма, 11. Еременко, 37.
Судьи: МАТЕУ ЛАОС, Клос Гомес, Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар, Хиль Мансано (все Испания).
27 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
igorvasilevich
stuart_parsley не меняется потому, что как Гинеру дали осваивать земли в Москве. сразу было видно, что ему вообще по фиг ЦСКА. Пока ему не давали землю под стадион и офисы, он покупал игроков нормальных.
00:41
foreverCSKAforever
Новоуепинни, трёхкратный сбитый лётчик + кубки отечественные, стоит заметить.
00:38
igorvasilevich
деньги правят миром иди уроки делай - Акинфеев виновен, как не умеет управлять обороной, что является его основным заданием, да и сам подставляет часто команду. Все специалисты во всем мире сказали Акинфеев нулевой вратарь. только наши поют ему дифирамбы об крутости.
00:32
sunseich
Проиграли дома, игроки довольны, тренер доволен, болелы их защищают. что тут сказать-то.
00:30
stuart_parsley
igorvasilevich Но раз ничего не меняется, значит руководство эта ситуация устраивает
00:30
stuart_parsley
PitersS Эта обескровленная команда идет на 2м месте в Премьер лиге. Кубок не нужен, и а ЛЧ это же куча бабок
00:28
foreverCSKAforever
Spetrov, конечно ничего особенного Тоттенхэм не показал по большому счету. Про этого Еле Али еще на Евро все уши прожужжали, типа он футболер первый там в Соединенном королевстве у них, какие-то еретики его чуть ли не к самому Шатову приравняли.
00:26
PitersS
Весь матч до гола ЦСКА думал, как Акинфееву ноль сохранить. Противоположные ворота их волновали мало, да до них и бежать от своих далеко. Когда Акинфеев свой гол пропустил в поддержку своего рекорда, игрокам ничего не осталось, как побежать, все же, к чужим воротам. И оказалось, что он не так и далеки, и если бы бежали с самого начала игры, то пару раз добежать до них смогли бы. Этот анекдот с Акинфеевым, уже, стал влиять на выбор тактики, и, если, в этой игре не помог автобус, то в следующем матче они повесят "железный занавес". А вообще-то, почти весь матч я испытывал неловкость от такого нашего чемпиона-убогая трусливая игра против обескровленного пятью потерями сильнейших игроков противника продолжила слуцковскую тактику сборной на ЧМ. По-мойму и ЦСКА и Гинер понимают, что на международной арене команде делать нечего, состав набран для внутреннего потребления, и, пользуясь зенитовским раздолбайством, и постоянной тренерской чехардой в Спартаке и Локомотиве, ЦСКА со своим серым, но стабильным, составом берет чемпионство, как безхозную и никому не нужную вещь. Если бы при этом не надо было играть в ЛЧ и Кубке, они были бы просто счастливы.
00:24
деньги правят миром
читаю коментарии,..т твою!!! акинфеев та причем? клинки все навели на него! а стадо \\\\\\\\\\\\\? чему радуетесь?
00:24
igorvasilevich
Скоро 40 будет.
00:21
igorvasilevich
Тошич, Натхо, Миланов игроки уровня Арсенала т, Уфы
00:20
75serg75
Дырофеев пишет историю.39!!!!!!!! а с такими Дузерами в защите......
00:20
igorvasilevich
stuart_parsleyКакая фантастика. Весь другой состав не тянет уже, а через год - они и в премьер лиги полетят. ушло время их состава. Березуцких, Щенникова, Игнашевича гнать пора было давно. Головина нужно было в аренду сдать не подходит он для основы .Нападающих их туда же. Оланоре выглядел на порядок лучше, чем тормоз странсберг и траоре.
00:19
jpanin
Дома можно было бы и посмелее сыграть ... Что то начинают делать только когда пропустят ... Установка что ли такая - играем на 0:0 , а там как выйдет ...
00:18
деньги правят миром
может вообще цска в л\е играть? потянут наверное до 1\16 финала! ну ведь куда продуктивнее будет!
00:18
деньги правят миром
stuart_parsley деньги правят миром Тут ньюанс, что Гинера все устраивает. 00:10 =========================================================================================================== самое что очевидное группа та у цска проще некуда.ровная абсолютно! нет ни реала,ни барселоны,ни атлетико мадрид,нету грандов! обычные команды. ...ть даже тут умудрятся не выйти!!! ну это ...ц полный!! мне больше нечего добавить(((
00:17
stuart_parsley
igorvasilevich Тут мы уже уходим в область фантастики
00:15
igorvasilevich
Sergey_msk в реале ЦСКА и ЛЕ не потянет сейчас. Все команду ЦСКА почти нужно менять. оставить Фернандеса, Еременко и Дзагоева и Верблума и все - других всех гнать и менять.
00:14
Супершвайни
2Guns Реднап вангует 100% результат. Кстати давно прислушиваюсь к его мнению, очень часто сбывается)) 00:08======== из источников, Приближённых, он выиграл 7 квартир) Ну и прогрессивные болелы тоже)))
00:13
stuart_parsley
Супершвайни ладно, можно и выпить
00:13
Супершвайни
stuart_parsley Супершвайни А Вы, видимо, не смотрите РФПЛ. 00:09========= мне только остеёццо поздравить Вас с Наступающим Новым Годом=)))
00:11
SIZ170
Сухарян не виноват.... это СУДЬБА!!!!
00:11
stuart_parsley
деньги правят миром Тут ньюанс, что Гинера все устраивает.
00:10
Lars Berger
А по игре: один Тошич на уровне отыграл. Как-то "законсервировались" армейцы, что ли...
00:10
Супершвайни
ДАВАЙТЕ ВСЕ ПОЗДРАВИМ ИГОРЯНА !!!))) УРААА)))
00:09
Lars Berger
Лично я восхищен Реднаппом: точно предсказал и исход матча, и автора гола (!)... Нашим руководителям нужно призадуматься, какой спец без работы сидит...) Правда, для начала нужно попросить английских журналистов провести проверку боем: узнать, сколько он обычно "откатывает"...)))
00:09
igorvasilevich
stuart_parsley ЦСКА нужен не только нападающий. Там уже три года назад нужно было бегемота выставлять и делать перестройку команды, но Гинеру уже не до футбола. ему главней офисы вокруг строить, чтобы бабки грести под себя.
00:09
Sergey_msk
Хочу обратить внимание на одну особенность выступления ВСЕХ российских команд в еврокубках: Все случайные отскоки, нелепые срезки, обрезы, игра в отбой, подбор мяча после выноса, ВСЁ, буквально всё достается сопернику. И это, сообщите, наконец-то, нашим недотренерам, ярчайший показатель лузерства твоей команды. Это лакмусовая бумажка на таком уровне!!! По крайней мере с ЦСКА давно все ясно, пока не будут покупаться исполнители высочайшего уровня, а это 3-4 фамилии на ключевые позиции, из года в год этот клуб будет проваливаться в Европе, ну, а российский чемпионат пусть пока смотрят скауты из китайских и азиатских лиг! Вот что еще интересно, буквально все видят, что этот состав максимум для группового этапа ЛЕ, но Гинер с упорством барана в очередной раз падает в одну и ту же яму... Ну зачем вам ЛЧ, ведь болельщики и так видят, что на самом деле скрывается за вывеской ЦСКА.
00:09
stuart_parsley
Супершвайни А Вы, видимо, не смотрите РФПЛ.
00:09
2Guns
Реднап вангует 100% результат. Кстати давно прислушиваюсь к его мнению, очень часто сбывается))
00:08