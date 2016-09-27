ЦСКА дома проиграл "Тоттенхэму"

Сегодня. Москва. ЦСКА – "Тоттенхэм" – 0:1. Автор единственного гола форвард гостей СОН ХЫН МИН против армейцев Мариу ФЕРНАНДЕСА и Понтуса ВЕРНБЛУМА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов уступил "Тоттенхэму". Победный гол забил нападающий Сон Хын Мин. Это была первая встреча Лиги чемпионов на "Арене ЦСКА".

Напомним, что накануне игры бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп в интервью "СЭ" предположил, что "шпоры" победят с минимальным счетом, а автором единственного гола станет именно южнокорейский форвард.

В следующем туре Лиги чемпионов ЦСКА примет "Монако", а "Тоттенхэм" в гостях сыграет против "Байера".

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа Е

ЦСКА (Россия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: Сон Хын Мин, 71.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий (А.Березуцкий, 46), Игнашевич, Щенников, Тошич (Натхо, 72), Вернблум, Еременко, Головин, Миланов, Траоре.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Ламела, Сон Хын Мин, Янссен (Нкуду, 67).

Предупреждения: Ваньяма, 11. Еременко, 37.

Судьи: МАТЕУ ЛАОС, Клос Гомес, Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар, Хиль Мансано (все Испания).

27 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча