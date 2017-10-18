23:34 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА дома проиграл "Базелю"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Базель" - 0:2. Главный тренер армейцев Виктор ГОНЧАРЕНКО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Базель" - 0:2. Главный тренер армейцев Виктор ГОНЧАРЕНКО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
116

В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле уступил "Базелю" – 0:2. По голу забили Таулант Джака и Димитри Оберлен. Для армейцев поражение стало вторым в трех играх турнира.

Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.

Российская команда занимает третье место в группе А. "Базель" идет вторым. Лидирует "Манчестер Юнайтед", обыгравший в параллельной встрече "Бенфику".

Следующий матч между "Базелем" и ЦСКА пройдет в Швейцарии 31 октября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа А

ЦСКА (Россия) – "Базель" (Швейцария) – 0:2 (0:1)

Голы: Джака, 29 (0:1). Оберлен, 90 (0:2).

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич (Натхо, 46), Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов (Кучаев, 70), Щенников, Витинью, Жамалетдинов (Чалов, 77).

"Базель": Вацлик, Аканджи, Баланта, Сухи, Ланг, Джака, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Эльюнусси (Франссон, 90+3), Петретта, Айети (Оберлен, 61).

Предупреждение: Натхо, 73.

Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зейнстра, Гезюбюйюк, Хиглер (все Голландия).

18 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 27996 зрителей.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель" // Турнирное положение и календарь игр - здесь

 

Опрос

Выйдет ли ЦСКА из группы в Лиге чемпионов-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/

116
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (116)
Войти, чтобы оставить комментарий

SpaMan

П_о_в_а_р Во втором тайме ЦСКА (оказывается) переломил игру (комментаторы на Матче)... 23:49 --- А что игру уже была???

23:51

А-спид

Если решения по составу принимает Гончаренко, если это он держит на банке Оланаре и хронически выпускает играющего против ЦСКА Витиньо - его надо гнать в три шеи. И чем быстрее тем лучше.

23:51

fanat2017

,Кошмар ,полный отстой ЦСКА. Позорище-Это ещё слабо сказано!!! Ещё Бенфика приедет хлопнет!!!

23:51

andrey62

Головин в ЦСКА то не играет,какой там Арсенал или М.Ю. Позорище,слов нет! Один мат.......?.

23:51

Thomas_Boy_

Millwall82 ___________ Я понимаю, что тебе бесполезно что-то объяснять, но ты ведешь себя как моральный урод.

23:50

Millwall82

Это какой такой заработок, с гос.компаний вроде РОССЕТИ, Аэрофлот и что больше бесит с оборонного предприятия "Вертолеты России". Это окончательный пздц.

23:50

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А может не Фенер, а Бешик??!

23:50

Таки да

> Subulcus: Millwall82 Да нет у Гинера бабла, но тут встречный вопрос, зачем ЦСКА занимает чужие места в ЛЧ уже столько лет подряд. Ответ циничен...ради скромного гешефта на рос. судей. Типа Петтая. ====А спорт школа для чего? ///// Для детей судей и прочих нужных людей =)

23:50

ЦСКА71

Гаттузо Крут!!!!!!#! Мне эта игра, а особенно концовка напомнили игру Уэльс-Россия на Евро, когда каждая потеря мяча заканчивалась выходом один на один и общей полной импотенцией во всем у одной из команд. Когда ничто не в силах помочь. Как-то так. 23:44 ----------------------очень точное сравнение... и послевкусие такое же, что нас обманули

23:49

ХОЗО

Если ты так любишь клуб отдай достойным людям ГНИДЕР

23:49

Ara

ну что похоже лузер этого года определился)- Спартаку можно простить все за 5-1 с Севильей)

23:49

П_о_в_а_р

Гончаренко тоже считает, что второй тайм был не так уж и плох.

23:49

Андрей Краснодарский

Насколько вчера, когда играл Спартак, по полю летели искры и огонь, настолько, сегодня, над полем вился дымок с запахом тухлости и прели!

23:49

Helicopter

Что это такое? Спать и забыть. Начинаем соответствовать бюджету, закономерно всё.

23:49

GoaLapagosS

У ГИНЕРА ЕСТЬ БАБЛО, ДОДИК. У ГИНЕРА НЕТ ГАЗПРОМА, КОТОРЫЙ КАЖДЫЙ ГОД ГАЗИРУЕТ БОМЖЕГРАДСКИЙ КЛУБ. ГИНЕР ЗАБАРАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ СО СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЕБЕ ЖЕ В КАРМАН, А НЕ МАНЧИНЕЙ ПРИГЛАШАЕТ С КРАНЕВИТЕРАМИ, КОТОРЫХ ТУЛА В ХВОСТ И ГРИВУ

23:49

П_о_в_а_р

Во втором тайме ЦСКА (оказывается) переломил игру (комментаторы на Матче)...

23:49

Subulcus

Millwall82 Да нет у Гинера бабла, но тут встречный вопрос, зачем ЦСКА занимает чужие места в ЛЧ уже столько лет подряд. Ответ циничен...ради скромного гешефта на рос. судей. Типа Петтая. ====А спорт школа для чего?

23:48

Митяй Антибомж

Идеальный соперник (с)

23:48

Chibisov

Уж лучше бы ростов бердыева играл,но не эти престарелые клячи.

23:48

Pablo_75

Гаттузо Крут!!!!!!#! Мне эта игра, а особенно концовка напомнили игру Уэльс-Россия на Евро, когда каждая потеря мяча заканчивалась выходом один на один и общей полной импотенцией во всем у одной из команд. Когда ничто не в силах помочь. Как-то так. ____________________ А мне напомнила... обзор матча Базель-Бенфика. Те 5:0 нифига не случайны. Там три или четыре мяча выход один на один и закат солнца вручную (мяча в пустые почти ворота). Они это реально умеют, игра на контратаках построена блестяще, пускай теперь поиграют в 1/8 против Челси какого-нибудь)))

23:48

Thomas_Boy_

ЦСКА71 __________ Справедливости ради, лучший в Европе на данный момент "Фенер".

23:48

SpaMan

redgy цска стабилен - 4 место ждет.. обидно одно, что молодежь безнадежна... 23:46 --- Есть мнение что кони могут за ЛЕ зацепится

23:48

Millwall82

Thomas_Boy_, это бедняки так смотрят на тех кто выше их?))) На кость, тебе. Автобот

23:47

КолобокКолобков

внимание!!!!!!голосование!! у кого самая тупая рожа????березуцкий лёха-7553333, Гончаренко- 7553383

23:47

ЦСКА71

пренеприятнейшее поражение, но по чесноку - всё у нас как и раньше, ошибки защей, проваленная средняя линия и полное отсутствие хоть какой-то надежды в атаке, играть банально некем уже который сезон, а молодые парни очень нестабильны, на них далеко не уедешь, лучше хоккей и баскетбол смотреть... можно проиграть борясь, создавая и выгрызая, а тут ни мысли, ни борьбы, ни желания- даже смотреть не на что. Не было сегодня футбола, ну и хрен с ним. Вот Реал Мадрид ЦСКА это вывеска и фаворит если что не Реал. Баскетбол единственный игровой вид из армейских, где мы лучшие в Европе и топ-клуб

23:46

Сутра Бодуныч

Это ж надо умудриться так сыграть хреново...это надо еще постараться.

23:46

redgy

цска стабилен - 4 место ждет.. обидно одно, что молодежь безнадежна...

23:46

Shumer

С такой игрой, и без усиления в межсезонье, в ЛЧ делать нечего! Только местный чемп дальше позорить. Гинер (жадюга или нищеброд), продай клуб, на болел больно смотреть :)) Или тобой так и задумано?)

23:46

semyonovmaxim

Меня больше всего бесит то что менеджмент ЦСКА, зазывает всех на стадион. Никого не купили вот и результат,если так дальше пойдет будут пару тысяч приходить и все!!!

23:46

Доктор Хряк

Ну и ... Сухоряна с продолжением )))

23:46