ЦСКА дома проиграл "Базелю"

В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле уступил "Базелю" – 0:2. По голу забили Таулант Джака и Димитри Оберлен. Для армейцев поражение стало вторым в трех играх турнира.
Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.
Российская команда занимает третье место в группе А. "Базель" идет вторым. Лидирует "Манчестер Юнайтед", обыгравший в параллельной встрече "Бенфику".
Следующий матч между "Базелем" и ЦСКА пройдет в Швейцарии 31 октября.
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа А
ЦСКА (Россия) – "Базель" (Швейцария) – 0:2 (0:1)
Голы: Джака, 29 (0:1). Оберлен, 90 (0:2).
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич (Натхо, 46), Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов (Кучаев, 70), Щенников, Витинью, Жамалетдинов (Чалов, 77).
"Базель": Вацлик, Аканджи, Баланта, Сухи, Ланг, Джака, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Эльюнусси (Франссон, 90+3), Петретта, Айети (Оберлен, 61).
Предупреждение: Натхо, 73.
Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зейнстра, Гезюбюйюк, Хиглер (все Голландия).
18 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 27996 зрителей.
Трансляция матча ЦСКА - "Базель" // Турнирное положение и календарь игр - здесь
GIF-Г⚽⚽Л! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:1 29' Таулянт Джака Taulant Xhaka pic.twitter.com/eycQBbUmx4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽Л! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:2 90' Димитри Оберлин Dimitri Oberlin pic.twitter.com/ho09o1F9sE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 октября 2017 г.
Опрос
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Бенфика (футбол)
- Базель (футбол)
- Таулянт Джака
- Димитри Оберлен
SpaMan
П_о_в_а_р Во втором тайме ЦСКА (оказывается) переломил игру (комментаторы на Матче)... 23:49 --- А что игру уже была???
23:51
А-спид
Если решения по составу принимает Гончаренко, если это он держит на банке Оланаре и хронически выпускает играющего против ЦСКА Витиньо - его надо гнать в три шеи. И чем быстрее тем лучше.
23:51
fanat2017
,Кошмар ,полный отстой ЦСКА. Позорище-Это ещё слабо сказано!!! Ещё Бенфика приедет хлопнет!!!
23:51
andrey62
Головин в ЦСКА то не играет,какой там Арсенал или М.Ю. Позорище,слов нет! Один мат.......?.
23:51
Thomas_Boy_
Millwall82 ___________ Я понимаю, что тебе бесполезно что-то объяснять, но ты ведешь себя как моральный урод.
23:50
Millwall82
Это какой такой заработок, с гос.компаний вроде РОССЕТИ, Аэрофлот и что больше бесит с оборонного предприятия "Вертолеты России". Это окончательный пздц.
23:50
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А может не Фенер, а Бешик??!
23:50
Таки да
> Subulcus: Millwall82 Да нет у Гинера бабла, но тут встречный вопрос, зачем ЦСКА занимает чужие места в ЛЧ уже столько лет подряд. Ответ циничен...ради скромного гешефта на рос. судей. Типа Петтая. ====А спорт школа для чего? ///// Для детей судей и прочих нужных людей =)
23:50
ЦСКА71
Гаттузо Крут!!!!!!#! Мне эта игра, а особенно концовка напомнили игру Уэльс-Россия на Евро, когда каждая потеря мяча заканчивалась выходом один на один и общей полной импотенцией во всем у одной из команд. Когда ничто не в силах помочь. Как-то так. 23:44 ----------------------очень точное сравнение... и послевкусие такое же, что нас обманули
23:49
ХОЗО
Если ты так любишь клуб отдай достойным людям ГНИДЕР
23:49
Ara
ну что похоже лузер этого года определился)- Спартаку можно простить все за 5-1 с Севильей)
23:49
П_о_в_а_р
Гончаренко тоже считает, что второй тайм был не так уж и плох.
23:49
Андрей Краснодарский
Насколько вчера, когда играл Спартак, по полю летели искры и огонь, настолько, сегодня, над полем вился дымок с запахом тухлости и прели!
23:49
Helicopter
Что это такое? Спать и забыть. Начинаем соответствовать бюджету, закономерно всё.
23:49
GoaLapagosS
У ГИНЕРА ЕСТЬ БАБЛО, ДОДИК. У ГИНЕРА НЕТ ГАЗПРОМА, КОТОРЫЙ КАЖДЫЙ ГОД ГАЗИРУЕТ БОМЖЕГРАДСКИЙ КЛУБ. ГИНЕР ЗАБАРАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ СО СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЕБЕ ЖЕ В КАРМАН, А НЕ МАНЧИНЕЙ ПРИГЛАШАЕТ С КРАНЕВИТЕРАМИ, КОТОРЫХ ТУЛА В ХВОСТ И ГРИВУ
23:49
П_о_в_а_р
Во втором тайме ЦСКА (оказывается) переломил игру (комментаторы на Матче)...
23:49
Subulcus
Millwall82 Да нет у Гинера бабла, но тут встречный вопрос, зачем ЦСКА занимает чужие места в ЛЧ уже столько лет подряд. Ответ циничен...ради скромного гешефта на рос. судей. Типа Петтая. ====А спорт школа для чего?
23:48
Митяй Антибомж
Идеальный соперник (с)
23:48
Chibisov
Уж лучше бы ростов бердыева играл,но не эти престарелые клячи.
23:48
Pablo_75
Гаттузо Крут!!!!!!#! Мне эта игра, а особенно концовка напомнили игру Уэльс-Россия на Евро, когда каждая потеря мяча заканчивалась выходом один на один и общей полной импотенцией во всем у одной из команд. Когда ничто не в силах помочь. Как-то так. ____________________ А мне напомнила... обзор матча Базель-Бенфика. Те 5:0 нифига не случайны. Там три или четыре мяча выход один на один и закат солнца вручную (мяча в пустые почти ворота). Они это реально умеют, игра на контратаках построена блестяще, пускай теперь поиграют в 1/8 против Челси какого-нибудь)))
23:48
Thomas_Boy_
ЦСКА71 __________ Справедливости ради, лучший в Европе на данный момент "Фенер".
23:48
SpaMan
redgy цска стабилен - 4 место ждет.. обидно одно, что молодежь безнадежна... 23:46 --- Есть мнение что кони могут за ЛЕ зацепится
23:48
Millwall82
Thomas_Boy_, это бедняки так смотрят на тех кто выше их?))) На кость, тебе. Автобот
23:47
КолобокКолобков
внимание!!!!!!голосование!! у кого самая тупая рожа????березуцкий лёха-7553333, Гончаренко- 7553383
23:47
ЦСКА71
пренеприятнейшее поражение, но по чесноку - всё у нас как и раньше, ошибки защей, проваленная средняя линия и полное отсутствие хоть какой-то надежды в атаке, играть банально некем уже который сезон, а молодые парни очень нестабильны, на них далеко не уедешь, лучше хоккей и баскетбол смотреть... можно проиграть борясь, создавая и выгрызая, а тут ни мысли, ни борьбы, ни желания- даже смотреть не на что. Не было сегодня футбола, ну и хрен с ним. Вот Реал Мадрид ЦСКА это вывеска и фаворит если что не Реал. Баскетбол единственный игровой вид из армейских, где мы лучшие в Европе и топ-клуб
23:46
Сутра Бодуныч
Это ж надо умудриться так сыграть хреново...это надо еще постараться.
23:46
redgy
цска стабилен - 4 место ждет.. обидно одно, что молодежь безнадежна...
23:46
Shumer
С такой игрой, и без усиления в межсезонье, в ЛЧ делать нечего! Только местный чемп дальше позорить. Гинер (жадюга или нищеброд), продай клуб, на болел больно смотреть :)) Или тобой так и задумано?)
23:46
semyonovmaxim
Меня больше всего бесит то что менеджмент ЦСКА, зазывает всех на стадион. Никого не купили вот и результат,если так дальше пойдет будут пару тысяч приходить и все!!!
23:46
Доктор Хряк
Ну и ... Сухоряна с продолжением )))
23:46