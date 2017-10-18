ЦСКА дома проиграл "Базелю"

В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле уступил "Базелю" – 0:2. По голу забили Таулант Джака и Димитри Оберлен. Для армейцев поражение стало вторым в трех играх турнира.

Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.

Российская команда занимает третье место в группе А. "Базель" идет вторым. Лидирует "Манчестер Юнайтед", обыгравший в параллельной встрече "Бенфику".

Следующий матч между "Базелем" и ЦСКА пройдет в Швейцарии 31 октября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа А

ЦСКА (Россия) – "Базель" (Швейцария) – 0:2 (0:1)

Голы: Джака, 29 (0:1). Оберлен, 90 (0:2).

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич (Натхо, 46), Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов (Кучаев, 70), Щенников, Витинью, Жамалетдинов (Чалов, 77).

"Базель": Вацлик, Аканджи, Баланта, Сухи, Ланг, Джака, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Эльюнусси (Франссон, 90+3), Петретта, Айети (Оберлен, 61).

Предупреждение: Натхо, 73.

Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зейнстра, Гезюбюйюк, Хиглер (все Голландия).

18 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 27996 зрителей.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель" // Турнирное положение и календарь игр - здесь