ЦСКА держит на контроле ситуацию с пострадавшими в римском метро болельщиками

Руководство ЦСКА держит на контроле ситуацию с болельщиками, пострадавшими в результате инцидента в метро Рима, сообщает ТАСС со ссылкой на клуб болельщков армейцев.

Во вторник, перед матчем группового турнира Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0), 30 человек, включая 16 россиян, пострадали при обрушении эскалатора.

- Руководство армейского клуба держит на контроле ситуацию с пострадавшими болельщиками клуба в результате происшествия в римском метрополитене, - подчеркнули в клубе болельщиков.

Сегодня стало известно, что восемь из шестнадцати россиян были выписаны из больницы.