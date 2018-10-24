11:22 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА держит на контроле ситуацию с пострадавшими в римском метро болельщиками

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Руководство ЦСКА держит на контроле ситуацию с болельщиками, пострадавшими в результате инцидента в метро Рима, сообщает ТАСС со ссылкой на клуб болельщков армейцев.

 
23 октября. Рим. Трагедия в метро перед матчем &quot;Рома&quot; - ЦСКА."Стал свидетелем Апокалипсиса". Итальянские СМИ – о трагедии в римском метро

Во вторник, перед матчем группового турнира Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0), 30 человек, включая 16 россиян, пострадали при обрушении эскалатора.

- Руководство армейского клуба держит на контроле ситуацию с пострадавшими болельщиками клуба в результате происшествия в римском метрополитене, - подчеркнули в клубе болельщиков.

Сегодня стало известно, что восемь из шестнадцати россиян были выписаны из больницы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5712108

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