ЦСКА - болельщикам: "Приятно, что вы не предоставили УЕФА поводов для замечаний"

ЦСКА на своем официальном сайте выступил с обращением к болельщикам команды после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов. В клубе остались довольны поведением фанатов на трибунах.

"Уважаемые болельщики! ЦСКА в лице президента клуба, а также игроков и тренеров команды выражает вам огромную благодарность за красочную и активную поддержку во время матча с "Манчестер Юнайтед"!

Нам особенно приятно отметить, что и в дисциплинарном плане вы проявили себя с наилучшей стороны, не предоставив представителям УЕФА поводов для замечаний. Вы вновь доказали, что являетесь достойными членами красно-синей семьи. И пусть вчера был не самый удачный матч в исполнении команды, мы уверены, что с такой поддержкой победы обязательно придут", – говорится в сообщении клуба.