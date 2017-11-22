ЦСКА – "Бенфика": трансляция

Во вторник московский ЦСКА в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов на "ЦСКА Арене" примет португальскую "Бенфику". Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Эта встреча очень важна для армейцев: потеря очков серьезно усложнит команде борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию матча ЦСКА "Бенфика".

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Прямая трансляция ЦСКА – "Бенфика".