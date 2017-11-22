ЦСКА – "Бенфика": онлайн трансляция – в 20.00

В среду , 22 ноября, ЦСКА в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов примет "Бенфику". Встреча состоится в Москве на "ЦСКА Арене" и начнется в 20.00 по столичному времени. Эта игра имеет определяющее значение для вице-чемпионов России: потеря очков сильно усложнит команде борьбу за место в плей-офф главного клубного турнира Европы.

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Прямая трансляция ЦСКА – "Бенфика".