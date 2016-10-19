ЦСКА: "Акинфеев – лучший!"

ЦСКА поддержал вратаря Игоря Акинфеева, пропустившего гол за 4 минуты до окончания основного времени матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Монако" (1:1). На официальной странице армейского клуба в твиттере была опубликована фотография голкипера с подписью "Лучший. #мыЦСКА".
Вторничный матч с "Монако" стал для Акинфеева 40-м подряд в неудачной серии, по ходу которой голкипер не сумел оставить ворота красно-синих в неприкосновенности.
Лучший 👏 #Акинфеев #мыЦСКА pic.twitter.com/WuhAHi0OmJ– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 октября 2016 г.
вперёд Спартак!
Не только лучший в цска, но и лучший в мире!))))))))))) БУФФОН ЗАВИДУЕТ СОРОКА МАТЧЕВОЙ СЕРИИ АКИНФЕЕВА, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ САМОМУ НЕДОСТУПНА ДАЖЕ ПЯТИ МАТЧЕВАЯ.))))))))))))))))))))))))))
15:05
Helicopter
Первый тайм просто огонь. Можем ведь. Головина рядом с лучшим можно поставить.
14:56
shpasic
marksan, небо в клеточку, когда смотришь наверх с трибун ЦСКА-Арены.
14:42
abs68
Если честно, то Игорю надо сменить клуб - желательно на английский, и рекорд тогда закончится, один в поле не воин
14:38
Krasin
Удачи ЦСКА и Игорю!
14:36
shpasic
и в углу бы ещё большие цифры 4 0
14:33
marksan
Игорь в особой поддержке не нуждается. Он взрослый человек, и прекрасно понимает и делает свою работу! Дело сейчас в команде и её ресурсах! Плюс доля удачи! И, тем не менее, всегда испытываю уважение к нему!
14:33