14:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА: "Акинфеев – лучший!"

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ЦСКА поддержал вратаря Игоря Акинфеева, пропустившего гол за 4 минуты до окончания основного времени матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Монако" (1:1). На официальной странице армейского клуба в твиттере была опубликована фотография голкипера с подписью "Лучший. #мыЦСКА".

Вторничный матч с "Монако" стал для Акинфеева 40-м подряд в неудачной серии, по ходу которой голкипер не сумел оставить ворота красно-синих в неприкосновенности.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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вперёд Спартак!

Не только лучший в цска, но и лучший в мире!))))))))))) БУФФОН ЗАВИДУЕТ СОРОКА МАТЧЕВОЙ СЕРИИ АКИНФЕЕВА, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ САМОМУ НЕДОСТУПНА ДАЖЕ ПЯТИ МАТЧЕВАЯ.))))))))))))))))))))))))))

15:05

Helicopter

Первый тайм просто огонь. Можем ведь. Головина рядом с лучшим можно поставить.

14:56

shpasic

marksan, небо в клеточку, когда смотришь наверх с трибун ЦСКА-Арены.

14:42

abs68

Если честно, то Игорю надо сменить клуб - желательно на английский, и рекорд тогда закончится, один в поле не воин

14:38

Krasin

Удачи ЦСКА и Игорю!

14:36

shpasic

и в углу бы ещё большие цифры 4 0

14:33

marksan

Игорь в особой поддержке не нуждается. Он взрослый человек, и прекрасно понимает и делает свою работу! Дело сейчас в команде и её ресурсах! Плюс доля удачи! И, тем не менее, всегда испытываю уважение к нему!

14:33

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