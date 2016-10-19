ЦСКА: "Акинфеев – лучший!"

ЦСКА поддержал вратаря Игоря Акинфеева, пропустившего гол за 4 минуты до окончания основного времени матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Монако" (1:1). На официальной странице армейского клуба в твиттере была опубликована фотография голкипера с подписью "Лучший. #мыЦСКА".

Вторничный матч с "Монако" стал для Акинфеева 40-м подряд в неудачной серии, по ходу которой голкипер не сумел оставить ворота красно-синих в неприкосновенности.