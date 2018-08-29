"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Зальцбургом" и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов

"Црвена Звезда" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью с "Зальцбургом" – 2:2. Первая встреча завершилась со счетом 0:0. Сербский клуб вышел в групповой турнир Лиги чемпионов благодаря голам, забитым на выезде.

Отметим, что "Црвена Звезда" отыгралась со счета 0:2. Дубль оформил Бен Набуан. У "Зальцбурга" также два гола забил Мунас Даббур.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Зальцбург" - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:2 (1:0)

Голы: Даббур, 45 (1:0). Даббур, 48 - с пенальти (2:0). Бен Набуан, 65 (2:1). Бен Набуан, 66 (2:2).

"Зальцбург": Станкович, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Самассеку, Шлагер (Превляк, 83), Вольф, Айдара, Даббур, Дака (Ябо, 69).

"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Савич, Стойкович, Дегенек, Крстичич, Симич (Йованчич, 37), Йовичич, Бен Набуан, Радоньич (Гобелич, 82), Милич (Павков, 49).

Предупреждения: Крстичич, 63. Понграчич, 63. Стойкович, 75. Шлагер, 81. Павков, 89. Даббур, 90+4.

Судья: ДЖЮНЕЙТ ЧАКЫР (Турция).

29 августа. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

Первый матч - 0:0.