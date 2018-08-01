"Црвена Звезда" прошла в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Црвена Звезда" на выезде обыграла "Судуву" (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. Первая игра между сербским и литовским клубами завершилась разгромной победой белградцев – 3:0.
В параллельном матче "Мальме" дома сыграл вничью с ЧФР (1:1, первая игра – 1:0).
В 3-м раунде сербский клуб встретится с победителем пары "Легия" (Польша)/"Спартак" Тр (Словакия), а команда из Швеции сыграет с сильнейшим в противостоянии "Лудогорец" (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия).
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Судува" (Литва) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:2
Голы: Бен Набуан, 8 (0:1). Радоньич, 38 (0:2).
Судья: Мартинш (Португалия).
1 августа. Мариямполе. Стадион Suduva.
Первый матч: 0:3.
"Мальме" (Швеция) – ЧФР (Румыния) – 1:1 (0:1)
Голы: Джокович, 36 (0:1). Траустасон, 55 (1:1).
Предупреждение: Кулио, 62.
Удаление: Кулио (ЧФР), 77.
Судья: Даллас (Шотландия).
1 августа. Мальме. Стадион Swedbank Stadium (Malmo New Stadium).
Первый матч: 1:0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/