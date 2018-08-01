"Црвена Звезда" прошла в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Црвена Звезда" на выезде обыграла "Судуву" (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. Первая игра между сербским и литовским клубами завершилась разгромной победой белградцев – 3:0.

В параллельном матче "Мальме" дома сыграл вничью с ЧФР (1:1, первая игра – 1:0).

В 3-м раунде сербский клуб встретится с победителем пары "Легия" (Польша)/"Спартак" Тр (Словакия), а команда из Швеции сыграет с сильнейшим в противостоянии "Лудогорец" (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Судува" (Литва) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:2

Голы: Бен Набуан, 8 (0:1). Радоньич, 38 (0:2).

Судья: Мартинш (Португалия).

1 августа. Мариямполе. Стадион Suduva.

Первый матч: 0:3.

"Мальме" (Швеция) – ЧФР (Румыния) – 1:1 (0:1)

Голы: Джокович, 36 (0:1). Траустасон, 55 (1:1).

Предупреждение: Кулио, 62.

Удаление: Кулио (ЧФР), 77.

Судья: Даллас (Шотландия).

1 августа. Мальме. Стадион Swedbank Stadium (Malmo New Stadium).

Первый матч: 1:0.