"Црвена Звезда" по решению УЕФА проведет два выездных матча без зрителей

УЕФА на официальном сайте сообщил о запрете для болельщиков "Црвены Звезды" на посещение двух ближайших выездных матчей Лиги чемпионов из-за их поведения во время гостевой игры 4-го отборочного раунда турнира против "Зальцбурга" (2:2). Фанаты сербской команды после финального свистка проврались на поле, чтобы отметить историческое достижение – белградцы не выступали на групповой стадии главного еврокубка с сезона-1991/92.

Кроме того, "Црвене Звезде" были предъявлены обвинения в использовании фанатами пиротехники, актах вандализма, а также бросании посторонних предметов. Помимо этого, сербский клуб обязан в течение 30 дней договориться с "Зальцбургом" о возмещении ущерба, а также заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Таким образом, фанаты "Црвены Звезды" не смогут посетить выездные матчи Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3 октября) и "Ливерпуля" (24 октября).

Помимо этого, тренер "Црвены Звезды" Милан Кошанович дисквалифицирован на один матч за ввод в игру лишнего мяча в концовке встречи. Из-за этого действия судьи удалили специалиста со скамейки запасных.

"Зальцбург", в свою очередь, оштрафован на 23 тысячи евро за прорыв болельщиков на поле, а также блокировку лестниц.