"Црвена Звезда" обыграла "Ливерпуль"

"Ливерпуль" уступил "Црвене Звезде" в гостевом матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов - 0:2 в Белграде. В составе победителей дубль сделал Милан Павков.

Несмотря на поражение, "Ливерпуль" на данный момент продолжает лидировать в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков в четырех матчах. "Црвена" с четырьмя баллами располагается на последнем месте.

Лига чемпионов

Группа C

4-й тур

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:0 (2:0)

Голы: Павков, 22 (1:0). Павков, 29 (2:0).

"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Савич, Стойкович (Гобелич, 59), Дегенек, Крстичич (Йовичич, 73), Йованчич, Марин (Чаушич, 64), Бен Набуан, Срнич, Павков.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Гомез, 46), Милнер, Вайналдум, Лаллана (Ориги, 79), Старридж (Роберту Фирмину, 46), Салах, Мане.

Предупреждения: Марин, 6. Лаллана, 36.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

6 ноября. Белград. Стадион "Райко Митич".

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