Чудо-гол Гризманна. Возможно, лучший в Лиге чемпионов

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал автором великолепного гола в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0). На 69-й минуте Анхель Корреа в подкате достал уходящий за лицевую линию мяч и направил его в центр штрафной. Французский форвард в падении ножницами поразил ворота Алиссона.
Гризманн. Лучший гол Лиги чемпионов. pic.twitter.com/MndISSwKbt– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 ноября 2017 г.
Shast1983.83
Забить с пяти метров без сопротивления чудо гол?Там чашку кофе можно было выпить перед ударом.
01:27
Avon151281
Обычный гол.Чудо пас.Это да
01:24
Haiaxi
Ибрагимович ещё круче забивал ножницами.
01:20
resifi
Круто!
01:13