00:49 | Футбол — Лига чемпионов

Чудо-гол Гризманна. Возможно, лучший в Лиге чемпионов

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал автором великолепного гола в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0). На 69-й минуте Анхель Корреа в подкате достал уходящий за лицевую линию мяч и направил его в центр штрафной. Французский форвард в падении ножницами поразил ворота Алиссона.

Атлетико - Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Shast1983.83

Забить с пяти метров без сопротивления чудо гол?Там чашку кофе можно было выпить перед ударом.

01:27

Avon151281

Обычный гол.Чудо пас.Это да

01:24

Haiaxi

Ибрагимович ещё круче забивал ножницами.

01:20

resifi

Круто!

01:13