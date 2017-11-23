Чудо-гол Гризманна. Возможно, лучший в Лиге чемпионов

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал автором великолепного гола в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0). На 69-й минуте Анхель Корреа в подкате достал уходящий за лицевую линию мяч и направил его в центр штрафной. Французский форвард в падении ножницами поразил ворота Алиссона.