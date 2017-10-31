Что случилось с Азаром? Сорвиголова? Робокоп? Или просто холодно?

Официальный Инстаграм Лиги чемпионов опубликовал фрагмент тренировки "Челси" в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Привлекает внимание необычное поведение хавбека Эдена Азара. Хавбек зачем-то натянул шапку на глаза. Пресс-служба турнира спросила, не холодно ли ему. Пользователи увидели сходство с главным героем фильма "Робокоп", а также с персонажем сериала "Сорвиголова".

Матч "Рома" - "Челси" состоится сегодня, 31 октября, начало - в 22.45 по московскому времени.