20:16 | Футбол — Лига чемпионов

Что случилось с Азаром? Сорвиголова? Робокоп? Или просто холодно?

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Официальный Инстаграм Лиги чемпионов опубликовал фрагмент тренировки "Челси" в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Привлекает внимание необычное поведение хавбека Эдена Азара. Хавбек зачем-то натянул шапку на глаза. Пресс-служба турнира спросила, не холодно ли ему. Пользователи увидели сходство с главным героем фильма "Робокоп", а также с персонажем сериала "Сорвиголова".

Матч "Рома" - "Челси" состоится сегодня, 31 октября, начало - в 22.45 по московскому времени.

 

Feeling the cold, @hazardeden_10? 😄 #UCL @chelseafc 🔵⚪️

Публикация от #UCL (@uefachampionsleague) Окт 31 2017 в 4:10 PDT

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Пусть Челси снимет фильм про это, если они ещё все деньги на пиар царя Леонида не угрохали)

20:25