00:55 | Футбол — Лига чемпионов

Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

7 ноября. Москва. "Лужники". ЦСКА - "Рома" - 1:2. Никола Влашич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
7 ноября. Москва. "Лужники". ЦСКА - "Рома" - 1:2. Никола Влашич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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ЦСКА проиграл "Роме", но может выйти из группы G.

 

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Н

П

М

О

1. Реал

4

3

0

1

10-2

9

2. Рома

4

3

0

1

10-4

9

3. ЦСКА

4

1

1

2

4-7

4

4. Виктория Пл

4

0

1

3

3-14

1

27 ноября. Рома – Реал. ЦСКА – Виктория Пл.
12 декабря. Реал – ЦСКА. Виктория Пл – Рома.

Армейцы, которым предстоять матчи с "Викторией" (27 ноября, Москва) и "Реалом" (12 декабря, Мадрид), сыграют в 1/8 финала турнира, если:

– одержат две победы, а “Реал” не обыграет “Рому” (27 ноября, Рим)

– одержат две победы, а "Рома" проиграет и "Реалу", и "Виктории" (12 декабря, Пльзень).

Сейчас у "Реала" и "Ромы" по 9 очков, у ЦСКА – 4, у "Виктории" – 1.

Исходя из показателей в личных встречах, ЦСКА в случае равенства очков с "Реалом" будет выше мадридского клуба в турнирной таблице, а в случае равенства очков с "Ромой" – ниже римской команды.

Для того, чтобы гарантировать себе третье место в группе, дающее право участия в 1/16 финала Лиги Европы, ЦСКА достаточно сыграть с "Викторией" вничью 0:0 или 1:1.

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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