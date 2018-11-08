Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Реал
|
4
|
3
|
0
|
1
|
10-2
|
9
|
2. Рома
|
4
|
3
|
0
|
1
|
10-4
|
9
|
3. ЦСКА
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-7
|
4
|
4. Виктория Пл
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-14
|
1
27 ноября. Рома – Реал. ЦСКА – Виктория Пл.
12 декабря. Реал – ЦСКА. Виктория Пл – Рома.
Армейцы, которым предстоять матчи с "Викторией" (27 ноября, Москва) и "Реалом" (12 декабря, Мадрид), сыграют в 1/8 финала турнира, если:
– одержат две победы, а “Реал” не обыграет “Рому” (27 ноября, Рим)
– одержат две победы, а "Рома" проиграет и "Реалу", и "Виктории" (12 декабря, Пльзень).
Сейчас у "Реала" и "Ромы" по 9 очков, у ЦСКА – 4, у "Виктории" – 1.
Исходя из показателей в личных встречах, ЦСКА в случае равенства очков с "Реалом" будет выше мадридского клуба в турнирной таблице, а в случае равенства очков с "Ромой" – ниже римской команды.
Для того, чтобы гарантировать себе третье место в группе, дающее право участия в 1/16 финала Лиги Европы, ЦСКА достаточно сыграть с "Викторией" вничью 0:0 или 1:1.
Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр