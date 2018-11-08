Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА проиграл "Роме" , но может выйти из группы G.

И В Н П М О 1. Реал 4 3 0 1 10-2 9 2. Рома 4 3 0 1 10-4 9 3. ЦСКА 4 1 1 2 4-7 4 4. Виктория Пл 4 0 1 3 3-14 1

27 ноября. Рома – Реал. ЦСКА – Виктория Пл.

12 декабря. Реал – ЦСКА. Виктория Пл – Рома.

Армейцы, которым предстоять матчи с "Викторией" (27 ноября, Москва) и "Реалом" (12 декабря, Мадрид), сыграют в 1/8 финала турнира, если:

– одержат две победы, а “Реал” не обыграет “Рому” (27 ноября, Рим)

– одержат две победы, а "Рома" проиграет и "Реалу", и "Виктории" (12 декабря, Пльзень).

Сейчас у "Реала" и "Ромы" по 9 очков, у ЦСКА – 4, у "Виктории" – 1.

Исходя из показателей в личных встречах, ЦСКА в случае равенства очков с "Реалом" будет выше мадридского клуба в турнирной таблице, а в случае равенства очков с "Ромой" – ниже римской команды.

Для того, чтобы гарантировать себе третье место в группе, дающее право участия в 1/16 финала Лиги Европы, ЦСКА достаточно сыграть с "Викторией" вничью 0:0 или 1:1.

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