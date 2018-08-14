23:51 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

Что грозит Хачериди за показ щитков с флагом Украины?

Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Будет ли открыто дисциплинарное дело в отношении защитника ПАОК Евгения Хачериди за демонстрацию щитков с флагом Украины и что может грозить футболисту?

После ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0) защитник показал спартаковским болельщикам свои щитки, выкрашенные в цвета флага Украины. Контрольный, дисциплинарный и этический комитет УЕФА в ответ, безусловно, может открыть дело, если получит информацию о случившемся и сочтет ее достаточной для начала расследования.

Хачериди могут признать виновным в нарушении правила 4 "Экипировка игроков" правил игры и статьи 4 регламента турнира. В правилах, в частности, говорится, что "экипировка не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных лозунгов, заявлений или изображений". Щитки относятся к обязательной экипировке футболиста.

В случае признания виновным Хачериди грозит штраф в несколько тысяч евро.

Спартак М - ПАОК

 

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