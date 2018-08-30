Что думает Семин о жеребьевке Лиги чемпионов для "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов отметил, что железнодорожникам достались равные по силе соперники. Команда сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

– Говорить, сильные у нас соперники или нет, бессмысленно – в Лигу чемпионов не попадают слабые клубы. В нашей группе – три чемпиона своих стран, включая нас, и "Шальке", ставший лучшим после "Баварии" по итогам прошлого сезона в Германии. Это серьезные коллективы, которые необходимо тщательно проанализировать, особенно перед первыми матчами, – сказал Семин. – Наверное, каждый считает, что группа проходима – видел сейчас руководителей "Галатасарая", они очень довольны жребием. Первая игра группового этапа очень важна, насколько я понимаю, для нас она пройдет на выезде. Надеюсь, что в календарь РПЛ будут внесены изменения и мы не станем выходить на поле через два дня на третий, как в прошлом сезоне.

– Для Фарфана и Хеведеса встреча с бывшим клубом – "Шальке" – повышенная мотивация?

– Фарфан все-таки уже давно покинул Германию, Хеведесу эта команда ближе, конечно. Думаю, что стимул во встречах с "Шальке" для них будет точно таким же, как и против остальных соперников – это же Лига чемпионов. (Иван ТОРОПЦЕВ)