Чики Бегиристайн: "Наполи" показывает лучший футбол в Италии"

Директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн отметил, что его команда попала в непростую группу в Лиге чемпионов. Соперниками "горожан" стали "Наполи", "Фейеноорд" и "Шахтер".

– При всем уважении к "Ювентусу" и "Роме" я думаю, что "Наполи" – итальянская команда, которая показывает лучший футбол, один из лучших в Европе, – цитирует Mediaset Бегиристайна. – Сарри – тренер, работой которого мы все восхищаемся. Это необычный специалист. "Фейеноорд" также любит играть в атакующий хороший футбол, а "Шахтер" – это немного загадка для всех.