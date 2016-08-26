Четыре сильнейших чемпионата гарантированно получат по четыре места в Лиге чемпионов

С 2018 года в клубных турнирах УЕФА изменится система квалификации, информирует официальный сайт УЕФА. Формат проведения турниров при этом останется прежним. Основные изменения коснутся трех направлений: состава участников, клубных коэффициентов и распределения призовых. Четыре сильнейших чемпионата по рейтингу (на данный момент это чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии) гарантированно получат по четыре места в групповом турнире Лиги чемпионов.
На данный момент три сильнейших чемпионата (Испании, Германии и Англии) имеют по три гарантированных места на групповом турнире ЛЧ и по одному месту в раунде плей-офф квалификации. Четвертый по силе чемпионат (Италии) имеет два гарантированных места на групповом этапе и одно – в плей-офф квалификации.
Победитель Лиги Европы будет получать путевку в групповой турнир Лиги чемпионов (сейчас он может попасть в квалификационный раунд).
Разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг в Лиге чемпионов сохранится и оставит клубам шанс пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы по результатам в национальных турнирах.
Вот как поясняет некоторые изменения УЕФА:
Клубные коэффициенты
Новая система подсчета клубных коэффициентов: клубы будут оценивать исключительно по собственным результатам, то есть коэффициент ассоциации больше не будет влиять на коэффициент клуба (исключение: если коэффициент клуба меньше, чем 1/5 коэффициента ассоциации).
При расчете коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире. Клубы, побеждавшие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, получат дополнительные очки.
Распределение финансов
В обоих турнирах будут существенно увеличены отчисления клубам и лигам.
Новая четырехступенчатая система распределения финансов (базовые выплаты, выплаты за результат, за индивидуальный коэффициент и за маркетинговый пул) будет больше поощрять спортивные достижения, тогда как доля маркетингового пула уменьшится.
Зачем изменили систему подсчета клубных коэффициентов
Новая формула создаст оптимальный баланс с точки зрения прошлых выступлений команд. У турнира богатая история, и теперь она получит заслуженное признание. В новой системе коэффициентов спортивные успехи и былые заслуги будут признаны должным образом.
Пока точно неясно, кто получит оставшиеся 16 путевок в групповой турнир. Какие гарантии, что другие ассоциации по-прежнему смогут попасть в групповой этап?
Для подавляющего большинства остальных ассоциаций ничего не изменилось. Их представители по-прежнему будут иметь возможность пробиться в групповой этап. Система отбора дает шанс всем командам - и небольшим, и грандам - выступить в основной сетке лучшего клубного турнира планеты. Здесь мы ничего не меняем. Турнир открыт для всех.
Berkut-7
И это здоровая конкуренция?) Тупо по блату пробили своим места . ахаха) Люди хотят смотреть на борьбу команд,а не борьбу ЭТИКЕТОК на футболках!
16:05
Бриллиантидис
Pablo_75 мне надоело смотреть матчи реал - бавария, веришь , НАДОЕЛО! Они каждый год играют! раньше я такие матчи видел раз 4-5 лет! А сейчас я их даже не смотрю, меня уже блевать от них тянет! МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО! А СПРАТА - БАЗЕЛь в финале ЛЧ - ИНТЕРЕСНО!
15:29
Бриллиантидис
Pablo_75 Бриллиантидис __________ Бойкотировать - это просто лишиться турнира, кто будет смотреть кубок чемпионов вообще без топ-стран и топ-команд? Финал Спарта-Базель? ----------------- И что, если в базеле будет играть Роналда, а в спарте - Эбрагимовеч, чем тебя это не устроит? ЭТО ФИНАЛ ЛЧ! нужно дать возможность и равные права всем! И зарабатывать деньги в том числе! А не только избранным!
15:27
Pablo_75
Бриллиантидис __________ Бойкотировать - это просто лишиться турнира, кто будет смотреть кубок чемпионов вообще без топ-стран и топ-команд? Финал Спарта-Базель?
15:18
Бриллиантидис
кто мешает средненьким и маленьким собраться и бойкотировать? швециям, македониям, словаким, турциям, нидерландам и прочим... объяснить свою позицию - не дял нас ЛЧ, тогда и ваши подачки ЛЕшные нам не нужны... ну если тебя бьют по морде, а ты только отходишь, то тебя будут бить пока не изобьют. Терпите, значит, если нравится. для России вообще мало что меняется, если уж на то пошло, но из принципа справедливости нам тоже нужно примкнуть к маленьким.
15:10
LVA1
Не совсем так. Да, теперь топ-4 лиг будут получать по 4 гарантированных места. НО есть же еще места в квалификационном раунде, и вполне вероятно, что у этих лиг будет по 4+1 мест, иначе квалификационный раунд будет очень маленький. Далее победитель ЛЕ, у Украины, России, Португалии 2+1 или 1+2 в зависимости от страны и от клубов, у Украины и Голландии где-то 1+1 и мб еще какие-то отдельные клубы. Также отпадет ненадобность проводить предварительные отборочные раунды, которые практически не приносят дохода. В принципе, абсолютно логичные изменения.
14:52
МачоМэн
устроили из ЛЧ цирк - пусть будет как в советское время - по одному клубу победившему у себя в чемпе
14:50
zukunft
Pablo_75 Собственно единственная проблема - слишком много получит Италия))) 14:15...............итальянцы платят больше всех за "телекартинку" Лиги чемпионов.
14:25
Pablo_75
Собственно единственная проблема - слишком много получит Италия)))
14:15
Pablo_75
По-моему, турнир меняется мало. Те же 8 групп, и почти все команды те же. По сути реформа только заменяет условную Спарту на условную Валенсию, то есть очень слабые клубы на четвёртые места топ-чемпов. Этой замены мы почти и не заметим. Попробую посчитать. Итак, по 4 клуба от четырёх федераций попадают сразу, то есть 16 мест в группах забиты, даже, видимо, 17 (ещё победитель ЛЕ). Остальные 15 надо распределить между всеми... "Путь чемпионов", пишут, будет давать всего два места, вот это для Спарты с Лудогорцем. Остальные места поделят между Францией, Португалией, Россией, ... - в некоторой хитрой пропорции. Какие-то клубы попадут в группу сразу (от России скорее всего один), и какие-то будут играть отбор как сейчас. Из этого отбора будет выходить немного клубов, но там не будет Сити или Вильярреала - потому что из топ-чемпов все четыре будут сразу в группах. Так что шансы нашей команды пробить условный Аякс или Спортинг и попасть в ЛЧ будут вполне реальны.
14:14
crazysun78
с другой стороны - по итогам 15/16 напрямую бы в группу ЛЧ выходили - челси, вильяреал, боруссия м, интер.... вроде и неплохо, но обижать слабых - это плохо!!!!.. ))))
14:14
oleg_sevan
Турнир открыт для всех, только дверца в него для остальных все меньше и меньше!
14:09
oleg_sevan
Турнир открыт для всех, только дверца все меньше и меньше!
14:08
1forever1
При таком раскладе через 4 года и Россия может быть представлена 4 клубами. Что гнать на Итальянцев. Милан, Интер, Юве, Наполи(или Рома)- по моему не плохо, при условии, что первые двое вернут былую мощь. А если МЮ и Ливер подтянутся - будет интересно
14:05
zukunft
В Италии самая высокая стоимость ТВ-прав в Европе, почти 1 млрд € и наибольший вклад в Лигу чемпионов.
14:04
messican
Я чем команды из Англии и Италии лучше Лудогорцев и Копенгагенов? Вы видели как играет нынешний Интер, Милан? или Юнайтед с Челси? Это уровень матчей Шинника и Мордовии. Англию (кроме нынешнего Ливерпуля) вообще смотреть невозможно, такая вата, что плюешь в телек и переключаешь на анимал планет. Да и в Италии, кроме Юве смотреть больше не на кого.
13:56
zukunft
Существенно повышается роль клубного коэффициента, то есть, если личный коэффициент чемпиона "надцатой страны" будет выше призера из страны, имеющий больший рейтинг, то в лиге будет представлен "этот" чемпион.
13:50
sancesz
Выступление ЦСКА в группе ЛЧ: Сезон 2016-2017 Тоттенхем (Англия) Байер (Германия) Сезон 2015-2016 Вольфсбург (Германия) Манчестер Юнайтед (Англия) Сезон 2013-2014 / 2014-2015 Манчестер Сити (Англия) Бавария (германия) Как говорит Валера: Ну И? ЦСКА уже 4 года как по новому формату играет ))))
13:35
sancesz
Группы Ростова и ЦСКА уже сейчас сформированы по новой схеме. У ЦСКА в группе представители Германии, Англии и Франции, у Ростова соответственно Германии, Испании и Голландии. Т.е. для наших клубов уже сейчас действует новая схема. В случае с ЦСКА эта схема действует уже давно, если учесть группы с Баварией и МС, а так же прошлогоднюю с Вольфсбургом и МЮ. Исходя из написанного выше, не понимаю паники.
13:26
Константин Срулевич Наумов
> Блудный Свин: Самое интересное, что клубы СССР, имеющие "былые заслуги" в виде побед в еврокубках это: Динамо Киев, Шахтёр, Динамо Тбилиси, Зенит и ЦСКА :) ///// Спартаку просто не везёт с сеткой - в 1/128 постоянно попадаются какие-то монстры типа АЕКа. И потом, поймите правильно, спартаковцы устают, тяжело играть через 3 дня, вот вообще ничего путного и не выиграли за всю свою историю, кроме кубка Соли.
13:22
Антон-018
И теми самым закроют путь Чемпионов, который создал Платини. Теперь уже 5 пар в раунде плей-офф не будет выглядеть например Монако - Вильярреал, а всех слабых просто выбью те же команды с 5-по 8 места в рейтинге. И будет как ранее.
13:22
crazysun78
хм... а почему первых 4-х стран, а не 3-х или 2-х???... попахивает "политикой".... неоднозначное решение... конечно, там наверху все продумали, но если признать, например, испанию, великой футбольной державой - №1 в рейтинге - и разрешить ей выставлять 8 команд в ЛЧ - ее общий рейтинг быстро упадет, думаю.... есть второй момент - за попадание в группу ЛЧ, если не ошибаюсь, дают 4 бонусных балла - а это увеличит разрыв между "богатыми" и "бедными".... но, скорее всего, там все уже продумали.... )))
13:19
Slim Taller
Половинчатое решение.Путь чемпионов нужно убирать,что-бы не пробивались всякие Лудогорцы,БАТЭ,Астаны и прочие Селтики.Будет ли получать дополнительное место победитель Лиги Европы?! Если да,то мест остаётся 15. А если,к примеру,Лигу Чемпионов выиграет Атлетико,в чемпионате Испании занявший пятое место,Лигу Европы Севилья,занявшая в чемпионате 6-е место,то сколько команд из Испании будет в Лиге Чемпионов на следующий год?!
13:19
Антон-018
Уровень заметно вырастет, но название турнира надо менять на Суперлигу, т.к. истинных чемпионов будет из этих 16 команд только 4!
13:18
Лавджой
Четвёртые команды этих четырёх стран сильнее чем ЦСКА, Лудогорцы, Копенгагены и т.д., а следовательно всё справедливо и закономерно. Нужно усиливать состав турнира. Даже по вчерашней жеребьёвке видно, что в некоторых группах по 2 явных фаворита и 2 явных аутсайдера, которые будут играть за 3-е место в группе.
13:09
Cepten
Кроме Ювентуса, реально у всех итальянцев большие проблемы в Италии, а денежек хочется... Сейчас гарантировано всякий тухляк с 3-4 мест будет в ЛЧ. Если 16 команд из четырех конкретных чемпионатов железно попадают, то система подсчета очков нужна только для оставшихся 16-ти? Поощрение клубов, бравших титулы, по факту, тоже для оставшихся за бортом. Надо понять, как сильно они будут "поощряться". Рассчитано на голландцев и португалов: Аякс (4 ЛЧ, 1 ЛЕ), Бенфика (2 ЛЧ), Порту (2 ЛЧ, 2 ЛЕ), Фейенорд (1 ЛЧ, 2 ЛЕ), ПСВ (1 ЛЧ, 1 ЛЕ). Вообще клубов не из Испании, Италии, Англии, Германии, а также за исключением Нидерландов и Португалии, больше нет клубов, кто завоевывал хотя бы 2 титула в ЛЧ/ЛЕ (только шведский Гетеборг выиграл в раза Кубок УЕФА = фактически ЛЕ). На самом деле, если российских клубов меньше не станет, то вообще не важно, какие тут изменения будут. С другой стороны в плей-офф труднее будет пробиваться. Сначала хотели сделать лигу для чемпионов стран Европы, в итоге пришли к лиге для топ-клубов нескольких чемпионатов.
13:07
Papa-psix
к 18 году Италия выйдет из четверки, ее место займет Франция. Но и для Франции 4 клуба - перебор. По сути нет большой четверки, есть большая тройка.
13:06
Блудный Свин
Самое интересное, что клубы СССР, имеющие "былые заслуги" в виде побед в еврокубках это: Динамо Киев, Шахтёр, Динамо Тбилиси, Зенит и ЦСКА :) все остальные - примерно уровня Лудогорца и Бней-Иегуда...
12:51
Блудный Свин
Я бы убрал из розыгрыша все Российские команды, тогда миллиарды долларов можно будет пустить на развитие биоинженерных технологий и освоение Дальнего Космоса.
12:43
wedes
Английской лиге лучше пять мест дать - МЮ, Сити, Челси, Арсенал, Тотенхем. Команды уровня Лудогорца и загребского Динамо только поставляют очки и ставят антирекорды. Футбол игра зрелищная, а не для всех, у кого есть 11 футболистов.
12:43