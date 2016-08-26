Четыре сильнейших чемпионата гарантированно получат по четыре места в Лиге чемпионов

С 2018 года в клубных турнирах УЕФА изменится система квалификации, информирует официальный сайт УЕФА. Формат проведения турниров при этом останется прежним. Основные изменения коснутся трех направлений: состава участников, клубных коэффициентов и распределения призовых. Четыре сильнейших чемпионата по рейтингу (на данный момент это чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии) гарантированно получат по четыре места в групповом турнире Лиги чемпионов.

На данный момент три сильнейших чемпионата (Испании, Германии и Англии) имеют по три гарантированных места на групповом турнире ЛЧ и по одному месту в раунде плей-офф квалификации. Четвертый по силе чемпионат (Италии) имеет два гарантированных места на групповом этапе и одно – в плей-офф квалификации.

Победитель Лиги Европы будет получать путевку в групповой турнир Лиги чемпионов (сейчас он может попасть в квалификационный раунд).

Разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг в Лиге чемпионов сохранится и оставит клубам шанс пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы по результатам в национальных турнирах.

Вот как поясняет некоторые изменения УЕФА:

Клубные коэффициенты

Новая система подсчета клубных коэффициентов: клубы будут оценивать исключительно по собственным результатам, то есть коэффициент ассоциации больше не будет влиять на коэффициент клуба (исключение: если коэффициент клуба меньше, чем 1/5 коэффициента ассоциации).

При расчете коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире. Клубы, побеждавшие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, получат дополнительные очки.

Распределение финансов

В обоих турнирах будут существенно увеличены отчисления клубам и лигам.

Новая четырехступенчатая система распределения финансов (базовые выплаты, выплаты за результат, за индивидуальный коэффициент и за маркетинговый пул) будет больше поощрять спортивные достижения, тогда как доля маркетингового пула уменьшится.

Зачем изменили систему подсчета клубных коэффициентов

Новая формула создаст оптимальный баланс с точки зрения прошлых выступлений команд. У турнира богатая история, и теперь она получит заслуженное признание. В новой системе коэффициентов спортивные успехи и былые заслуги будут признаны должным образом.

Пока точно неясно, кто получит оставшиеся 16 путевок в групповой турнир. Какие гарантии, что другие ассоциации по-прежнему смогут попасть в групповой этап?

Для подавляющего большинства остальных ассоциаций ничего не изменилось. Их представители по-прежнему будут иметь возможность пробиться в групповой этап. Система отбора дает шанс всем командам - и небольшим, и грандам - выступить в основной сетке лучшего клубного турнира планеты. Здесь мы ничего не меняем. Турнир открыт для всех.