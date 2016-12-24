Четыре игрока дортмундской "Боруссии" попали в символическую сборную открытий УЕФА

УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий. Она была сформирована по итогам выступления команд в групповом турнире Лиги чемпионов. Тренером этой символической команды выбран наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Полностью состав сборной игроков-открытий выглядит следующим образом: вратарь – Альфонс Ареола ("ПСЖ", Франция); защитники – Серхи Роберто ("Барселона", Испания), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Виктор Линделеф ("Бенфика", Португалия); полузащитники – Тома Лемар ("Монако", Франция), Джошуа Киммих ("Бавария", Германия), Ренату Санчеш ("Бавария", Германия), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия); нападающие – Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Андре Силва ("Порту", Португалия), Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд, Германия).