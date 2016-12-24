14:41 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Четыре игрока дортмундской "Боруссии" попали в символическую сборную открытий УЕФА

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УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий. Она была сформирована по итогам выступления команд в групповом турнире Лиги чемпионов. Тренером этой символической команды выбран наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Полностью состав сборной игроков-открытий выглядит следующим образом: вратарьАльфонс Ареола ("ПСЖ", Франция); защитникиСерхи Роберто ("Барселона", Испания), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Виктор Линделеф ("Бенфика", Португалия); полузащитникиТома Лемар ("Монако", Франция), Джошуа Киммих ("Бавария", Германия), Ренату Санчеш ("Бавария", Германия), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия); нападающиеКристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Андре Силва ("Порту", Португалия), Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд, Германия).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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nedved18

А им все равно они не знают про что и про кого пишут.набрали по объявлению!!!!по ходу на АВИТО!!!!!

15:05

artasha777

?

14:57

artasha777

где четвертый

14:57

Нубяшка

их три,не?

14:54

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