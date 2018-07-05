Четвертую замену разрешили производить в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

С сезона-2018/19 клубы смогут использовать четвертую замену в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в случае дополнительных таймов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ФИФА.

По новым правилам, команды, как и прежде, имеют возможность сделать три замены по ходу матча, но в случае дополнительного времени будет разрешено поменять четвертого игрока.

Отметим, что производить четвертую замену в экстра-таймах разрешили на матчах чемпионата мира-2018. Полузащитник сборной России Александр Ерохин вошел в историю, став первым таким игроком. Это случилось в дополнительное время в матче 1/8 финала турнира против Испании.