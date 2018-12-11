15:31 | Футбол — Лига чемпионов

Черышев попал в заявку "Валенсии" на матч с "Манчестер Юнайтед"

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"Валенсия" опубликовала заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". В состав испанской команды включен полузащитник сборной России Денис Черышев.

Черышев восстановился после травмы и уже успел сыграть в матче чемпионата Испании с "Севильей" (1:1), выйдя на замену на 61-й минуте.

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в девяти матчах ла лиги, забил один гол, также на его счету участие в двух матчах Лиги чемпионов.

 

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