"Челси" вырвал победу в игре с "Атлетико"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" – "Челси" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол нападающего Антуана Гризманна англичане ответили точными ударами Альваро Мораты и Миши Батшуайи. Бельгиец поразил ворота "матрасников" в компенсированное ко второму тайму время.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа C
"Атлетико" (Испания) – "Челси" (Англия) – 1:2 (0:0)
Голы: Гризманн, 40 - с пенальти (1:0). Мората, 59 (1:1). Батшуайи, 90+4 (1:2).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Эрнандез, Филипе Луис, Коке, Партей (Хименес, 77), Сауль, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, 69), Корреа (Гайтан, 70), Гризманн.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас (Кристенсен, 86), Мората (Батшуайи, 82), Азар (Виллиан, 82).
Предупреждения: Партей, 47. Гризманн, 54.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
27 сентября. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/