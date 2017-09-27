"Челси" вырвал победу в игре с "Атлетико"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" – "Челси" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол нападающего Антуана Гризманна англичане ответили точными ударами Альваро Мораты и Миши Батшуайи. Бельгиец поразил ворота "матрасников" в компенсированное ко второму тайму время.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа C

"Атлетико" (Испания) – "Челси" (Англия) – 1:2 (0:0)

Голы: Гризманн, 40 - с пенальти (1:0). Мората, 59 (1:1). Батшуайи, 90+4 (1:2).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Эрнандез, Филипе Луис, Коке, Партей (Хименес, 77), Сауль, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, 69), Корреа (Гайтан, 70), Гризманн.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас (Кристенсен, 86), Мората (Батшуайи, 82), Азар (Виллиан, 82).

Предупреждения: Партей, 47. Гризманн, 54.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

27 сентября. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"