"Челси" впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов без англичан в стартовом составе

В стартовом составе "Челси" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" не оказалось ни одного англичанина. Как отмечает Gracenote, такое с лондонским клубом на стадии плей-офф главного европейского турнира случилось впервые. С первых минут против каталонцев сыграют бельгийцы Куртуа и Азар, испанцы Аспиликуэта, Фабрегас, Педро, немец Рюдигер, датчанин Кристенсен, нигериец Мозес, француз Канте, бразильцы Маркос Алонсо и Виллиан.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.