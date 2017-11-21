17:48 | Футбол — Лига чемпионов

"Челси" провел тренировку в Баку под охраной 150 полицейских

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"Челси" провел предматчевую тренировку на стадионе "Бакселл Арена" в рамках подготовки к игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха"Как информирует azerisport.com, лондонцев охраняли 150 полицейских. Отмечается, что тренировка лондонцев проходила в закрытом режиме.

Напомним, матч "Карабах" – "Челси" состоится завтра, 22 ноября, в Баку. Начало - в 20.00 по московскому времени. 

 
 

 

Дополнительная информация

http://www.azerisport.com/football/20171121141633343.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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egosmirn

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

19:08

Medved.

50 геев + 50 трансов + 50 фанатов = 150 полицаев азеров

18:15