"Челси" провел тренировку в Баку под охраной 150 полицейских

"Челси" провел предматчевую тренировку на стадионе "Бакселл Арена" в рамках подготовки к игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха". Как информирует azerisport.com, лондонцев охраняли 150 полицейских. Отмечается, что тренировка лондонцев проходила в закрытом режиме.

Напомним, матч "Карабах" – "Челси" состоится завтра, 22 ноября, в Баку. Начало - в 20.00 по московскому времени.



