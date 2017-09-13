"Челси" превзошел "Милан" по победам в Лиге чемпионов

Разгромив в матче первого тура Лиги чемпионов-2017/18 "Карабах" (6:0), "Челси" одержал 75-ю победу в рамках турнира. Лондонцы вышли на седьмое место по числу выигрышей, опередив "Милан". Рекорд самого престижного клубного турнира принадлежит "Реалу", добивавшемуся успеха 142 раза.

"Карабах" в свою очередь повторил антирекорд Лиги чемпионов. До клуба из Азербайджана поражение 0:6 в дебютной встрече терпела только "Брага" (от "Арсенала" в 2010 году). (Кирилл БУРДАКОВ)

"Карабах" в дебютном матче ЛЧ пропустил шесть голов от "Челси"