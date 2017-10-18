"Челси" и "Рома" выдали сумасшедший матч, забив 6 голов

"Челси" и "Рома" сыграли вничью в матче группового турнира Лиги чемпионов - 3:3. Дубль в составе лондонцев оформил Эден Азар, который в предыдущих 14 играх турнира отличился лишь один раз.

Ранее в другом матче группы C встретились "Карабах" и "Атлетико", не забившие голов.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа C

"Челси" (Англия) - "Рома" (Италия) - 3:3 (2:1)

Голы: Давид Луиз, 11 (1:0). Азар, 37 (2:0). Коларов, 40 (2:1). Джеко, 64 (2:2). Джеко, 70 (2:3). Азар, 75 (3:3).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Кристенсен, Дзаппакоста (Рюдигер, 77), Давид Луиз (Педро, 57), Бакайоко, Фабрегас, Алонсо, Азар (Виллиан, 80), Мората.

"Рома": Алиссон, Бруну Перес, Фасио, Жуан Жезус, Коларов, Гоналон, Наингголан, Стротман (Флоренци, 83), Жерсон (Пеллегрини, 74), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 88).

Предупреждение: Бакайоко, 69.

Судья: Скомина (Словения).

Трансляция матча "Челси" - "Рома"