"Челси" и "Барселона" сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

"Челси" обыграл "Порту" в полуфинале Юношеской лиги УЕФА - 2:2 (5:4 по пенальти). В основное время голы в составе лондонской команды забили Дайшон Редан и Джошуа Грант, за португальцев - Диогу Кейрош и Жоау Мариу.

В другом полуфинале "Барселона" победила "Манчестер Сити" - 5:4. За каталонцев дубль оформил Карлес Перес, еще по голу забили Алекс Кольярдо, Рикард Пуч и Алехандро Маркес. В составе "горожан" два мяча на счету Лукаса Нмеча, по одному голу - у Джоэла Летибюдьера и Рабби Матондо.

Полфиналы состоялись в пятницу в Ньоне. Финал пройдет 23 апреля.