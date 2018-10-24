"Человеку отрезало ногу". Болельщик – об инциденте в метро

Российский болельщик рассказал об инциденте на станции метро "Репубблика". Напомним, что в Риме вышел из строя эскалатор с болельщиками ЦСКА, направлявшимися на матч Лиги чемпионов против "Ромы".

– Случилась проблема с эскалатором, – говорит болельщик. – Он, по-моему, поехал со скоростью чуть-чуть превышающей нормативы, да? Ну, мы все видим. Есть человек, которого вытащили чуть-чуть раньше. Насколько я понимаю, там есть проблема в том, что у человека отрезало ногу.

Как сообщили корреспонденту "СЭ" очевидцы происшествия в римском метро, в результате выхода из строя эскалатора число тяжело пострадавших достигло семи человек, легкие травмы получили восемнадцать. При этом кареты "Скорой помощи" стали прибывать к месту событий только через 40 минут после вызова.

Трагедия в метро Рима. Пострадали фанаты ЦСКА. Онлайн